WSJ: падение урожая в Бразилии спровоцирует рост цен на кофе
Плохой урожай в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, может поднять стоимость чашки этого напитка. В прошлом году плантации пострадали от засухи, а затем от мороза, производители ожидают только половины урожая зерен арабики, сообщила газета The Wall Street Journal.
Низкий урожай, как отмечает газета, может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен. По мнению бразильского кофейного брокера Cazarini Trading Co Тьяго Казарини, мировые цены на арабику, вероятно, вырастут с началом подготовки оценок урожая этого года в Бразилии.
В кофейном кооперативе Minasul заявили WSJ, что в этом году удастся поставить только половину обещанных объемов кофе. Ожидается, что компания получит менее миллиона мешков кофе по сравнению с 2,2 млн в 2020 г.
В то время как мировое потребление будет опережать производство второй год подряд, запасы кофе на складах Intercontinental Exchange, по данным Fitch Solutions, находятся на самом низком уровне за последние сто лет, пишет газета.
«Фьючерсы на кофе выросли в 2021 г. и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в $2,58 за фунт», — отмечает газета. С тех пор фьючерсы снизились примерно до $2,23 за фунт, однако все еще остаются повышенными по сравнению с предыдущими годами.
Летом прошлого года стоимость фьючерсов на арабику в ходе торгов на Межконтинентальной бирже ICE поднялась выше $2 за фунт (0,45 кг) впервые с октября 2014 г. Это связывали с опасениями по снижению выпуска продукции после резкого падения температуры в трех крупнейших регионах Бразилии, выращивающих кофе, — штатах Парана, Сан-Паулу и Минас-Жерайс. 30 ноября стоимость фьючерсов с поставкой на декабрь достигла $2,33 за фунт, что стало максимальным показателем с 1 ноября 2011 г.