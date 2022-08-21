WSJ: падение урожая в Бразилии спровоцирует рост цен на кофе

«Фьючерсы на кофе выросли в 2021 г. и в начале этого года, достигнув в феврале почти 10-летнего максимума в $2,58 за фунт», — отмечает газета. С тех пор фьючерсы снизились примерно до $2,23 за фунт, однако все еще остаются повышенными по сравнению с предыдущими годами.