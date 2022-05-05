Финская Paulig закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Бренд Paulig будет выведен с российского рынка, поставки зеленого кофе инвестору будут продолжаться в переходный период – но не более трех месяцев, уточнили в компании. Так как на Россию в 2021 г. приходилось менее 5% выручки кофейной компании, на деятельности Paulig продажа бизнеса никак не скажется.