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Бизнес

Финская Paulig закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Ведомости

Финская кофейная компания Paulig завершила продажу российского бизнеса, сообщили в компании. Покупателем стал гражданин Индии Викас Сои – топ-менеджер компании Milagro Beverage Company.

Сделка включала в себя продажу компании «Паулиг Рус», а вместе с ней – обжарочный завод в Твери. 200 сотрудников компании «перейдут новому владельцу». Сумма сделки не сообщается.

Бренд Paulig будет выведен с российского рынка, поставки зеленого кофе инвестору будут продолжаться в переходный период – но не более трех месяцев, уточнили в компании. Так как на Россию в 2021 г. приходилось менее 5% выручки кофейной компании, на деятельности Paulig продажа бизнеса никак не скажется.

По словам генерального директора Paulig Ральфа Ладау, в связи с изменениями геополитической ситуации компания больше не может продолжать бизнес в России. «С учетом интересов наших сотрудников, клиентов и местного законодательства, продажа бизнеса была лучшим решением», – заявил он.

Об уходе из России Paulig заявила 7 марта. Тогда в компании отметили, что уход с рынка начнется незамедлительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных