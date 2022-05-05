Финская Paulig закрыла сделку по продаже российского бизнеса
Финская кофейная компания Paulig завершила продажу российского бизнеса, сообщили в компании. Покупателем стал гражданин Индии Викас Сои – топ-менеджер компании Milagro Beverage Company.
Сделка включала в себя продажу компании «Паулиг Рус», а вместе с ней – обжарочный завод в Твери. 200 сотрудников компании «перейдут новому владельцу». Сумма сделки не сообщается.
Бренд Paulig будет выведен с российского рынка, поставки зеленого кофе инвестору будут продолжаться в переходный период – но не более трех месяцев, уточнили в компании. Так как на Россию в 2021 г. приходилось менее 5% выручки кофейной компании, на деятельности Paulig продажа бизнеса никак не скажется.
По словам генерального директора Paulig Ральфа Ладау, в связи с изменениями геополитической ситуации компания больше не может продолжать бизнес в России. «С учетом интересов наших сотрудников, клиентов и местного законодательства, продажа бизнеса была лучшим решением», – заявил он.
Об уходе из России Paulig заявила 7 марта. Тогда в компании отметили, что уход с рынка начнется незамедлительно.