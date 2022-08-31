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«Дочка» Paulig в России начала выпуск кофе на заводе под Тверью

Ведомости

«МилФудс» (дочерняя компания Paulig) начала производство кофе в России под новым брендом Poetti, сообщает пресс-служба правительства Тверской области на своем официальном сайте.  

По словам директора цепочки поставок компании «МилФудс» Сергея Юшина, первым с конвейера сошел кофейный бренд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг. На полках магазинов он появится уже в сентябре, уточнил он.

Предприятие расположено на территории промышленного парка «Боровлево-2» под Тверью, отмечается в сообщении. Завод способен производить 25 млн т кофе ежегодно, работают на нем более 100 человек. Поставки зерен осуществляются из более чем 10 стран мира, напрямую от производителей.

В данный момент компания пока производит только зерновой и молотый кофе, однако в 2023 г. планирует запустить линейку растворимого кофе. Ожидаемый объем инвестиций составит 135 млн руб.

Первая презентация нового бренда кофе состоялась на Петербургском международном экономическом форуме-2022 в в рамках встречи Губернатора Игоря Рудени с руководством «МилФудс».

Финская компания Paulig закрыла сделку по продаже российской части бизнеса еще в мае. Завод перешел под управление компании «МилФудс», однако Paulig не передал ей собственные бренды и рецепты. Сумма сделки не сообщалась.

Ранее WSJ сообщила о проблемах с урожаем кофе в Бразилии, что может поднять стоимость чашки этого напитка. Низкий урожай, как отмечает газета, может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен. По мнению бразильского кофейного брокера Cazarini Trading Co Тьяго Казарини, мировые цены на арабику, вероятно, вырастут с началом подготовки оценок урожая этого года в Бразилии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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