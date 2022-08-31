«Дочка» Paulig в России начала выпуск кофе на заводе под Тверью

Ранее WSJ сообщила о проблемах с урожаем кофе в Бразилии, что может поднять стоимость чашки этого напитка. Низкий урожай, как отмечает газета, может усугубить дефицит международных поставок и способствовать новому росту цен. По мнению бразильского кофейного брокера Cazarini Trading Co Тьяго Казарини, мировые цены на арабику, вероятно, вырастут с началом подготовки оценок урожая этого года в Бразилии.