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Греф пообещал повысить зарплаты сотрудников Сбербанка на 10%

Ведомости

Руководство Сбербанка решило повысить заработные платы сотрудников на 10% с 1 июля, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления банка Герман Греф. Он выразил надежду, что в этом году Сбербанк получит «нормальные финансовые результаты».

«В этом году мы приняли решение восстановить индексацию – у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло. Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты и можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам», – приводит его слова ТАСС.

В пресс-службе банка уточнили, что речь идет о повышении зарплат.

В разговоре с журналистами Греф отметил, что 2022 г. оказался «очень тяжелым». По его словам, Сбербанк «сильно экономил» на зарплатах персонала, в первую очередь, менеджмента. «Рядовые сотрудники у нас не пострадали, но, конечно, прошлый год был очень непростым для остальной части команды», – добавил он.

Ранее по теме: Чистая прибыль Сбербанка за первые пять месяцев года составила 589 млрд рублей

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые пять месяцев 2023 г. составила 589 млрд руб. Рентабельность капитала банка составила 23,9%. В мае чистая прибыль банка достигла 118,1 млрд руб. «Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб.», – пояснял тогда Греф.

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Чистый процентный доход Сбербанка с начала года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 882,2 млрд руб. В банке такую динамику объяснили «эффектом низкой базы прошлого года, а именно существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 г., ввиду повышения ключевой ставки Банком России». Чистый комиссионный доход за пять месяцев увеличился на 17,3% – до 264,5 млрд руб.

В марте Греф заявлял, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных