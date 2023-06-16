Греф пообещал повысить зарплаты сотрудников Сбербанка на 10%

«В этом году мы приняли решение восстановить индексацию – у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло. Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты и можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам», – приводит его слова ТАСС.