Греф пообещал повысить зарплаты сотрудников Сбербанка на 10%
Руководство Сбербанка решило повысить заработные платы сотрудников на 10% с 1 июля, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления банка Герман Греф. Он выразил надежду, что в этом году Сбербанк получит «нормальные финансовые результаты».
«В этом году мы приняли решение восстановить индексацию – у нас на 10% с 1 июля будет проведена индексация зарплат сотрудников. То есть то, что мы не сделали для части персонала в прошлом году, в этом году возвращаем в нормальное русло. Я надеюсь, что в этом году у нас будут нормальные финансовые результаты и можем себе позволить повысить зарплату сотрудникам», – приводит его слова ТАСС.
В пресс-службе банка уточнили, что речь идет о повышении зарплат.
В разговоре с журналистами Греф отметил, что 2022 г. оказался «очень тяжелым». По его словам, Сбербанк «сильно экономил» на зарплатах персонала, в первую очередь, менеджмента. «Рядовые сотрудники у нас не пострадали, но, конечно, прошлый год был очень непростым для остальной части команды», – добавил он.
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые пять месяцев 2023 г. составила 589 млрд руб. Рентабельность капитала банка составила 23,9%. В мае чистая прибыль банка достигла 118,1 млрд руб. «Сильные результаты позволили нам сохранить достаточность общего капитала на высоком уровне в 13,5% даже с учетом рекордных дивидендов в размере 565 млрд руб.», – пояснял тогда Греф.
Чистый процентный доход Сбербанка с начала года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 882,2 млрд руб. В банке такую динамику объяснили «эффектом низкой базы прошлого года, а именно существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 г., ввиду повышения ключевой ставки Банком России». Чистый комиссионный доход за пять месяцев увеличился на 17,3% – до 264,5 млрд руб.
В марте Греф заявлял, что прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике.