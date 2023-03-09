Сбербанк раскрыл ожидания по прибыли в 2023 году

Сбербанк раскрыл ожидания по прибыли в 2023 годуОна может приблизиться к докризисной, а рентабельность вырастет
Прибыль Сбербанка в 2023 г. может приблизиться к докризисным уровням, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил в ходе телеконференции предправления банка Герман Греф. В 2022 г. крупнейший российский банк заработал 270,5 млрд руб. по международным стандартам отчетности, которая представлена в сокращенном виде. В сравнении с 2021 г., когда Сбербанк заработал 1,25 трлн руб., чистая прибыль рухнула в 4,6 раз.
Результаты по МСФО учитывают выбытие «Сбербанк Европа» и дочернего банка в Казахстане. Чистая прибыль группы не сильно ниже этого показателя по РСБУ, который составил за 2022 г. 300 млрд руб.
Вместе с МСФО банк дал прогноз финансовых результатов на 2023 г. Там ожидают роста чистой процентной маржи до 5,3-5,5% – за прошлый год она практически не изменилась и осталась на уровне 5,3%. Рентабельность капитала прогнозируется на уровне 20% – в 2022 г. показатель упал почти в пять раз, до 5,2 с 24,2% в 2021 г.
Чистые комиссионные доходы, по прогнозу Сбербанка, вырастут на 10% без учета конверсионных операций – в 2022 г. они выросли на 15,4% год к году и достигли 697,1 млрд руб. Чистые процентные доходы за тот же период увеличились на 6,6%, до 1,87 трлн руб.
Давление на финансовые показатели со стороны расходов несколько снизится. В частности, Сбербанк ожидает, что стоимость риска будет меньше, чем в 2022 г. – на уровне 1-1,3%. За прошлый год показатель подскочил с 0,9 до 1,9%. А отношение операционных расходов к доходам составит 30-32% против 41,6% по итогам 2022 г. Сбербанку удалось оптимизировать операционные расходы за счет программ «эффективности» и снизить их на 1,5% до 822 млрд руб. «Масштабная программа антикризисных мер» позволила банку сэкономить 240 млрд руб., в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние ИТ- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов».
Достаточность базового капитала (соотношение капитала к активам) группы в 2023 г. ожидается на уровне 15% – это не намного выше, чем было зафиксировано по итогам 2022 г. (14,8%).
В МСФО Сбербанк впервые с начала спецоперации раскрыл показатель капитала – он вырос на 3% до 5,8 трлн руб. Банк подчеркивает, что достиг результатов без использования послаблений от ЦБ.
Кредиты и депозиты
В кредитовании, по словам Грефа, Сбербанк планирует расти вместе с рынком, а возможно, опережать его – розничный портфель банка вырастет на 11-13% (прогноз ЦБ 8-12%), корпоративный прибавит 10-12%. Для сравнения, ЦБ ждет роста обоих сегментов на 8-12% в 2023 г. За прошлый год кредитный портфель физлиц в Сбербанке вырос на 12,2%, до 12,4 трлн руб. (без учета резервов), компаний – на 11,4% до 18,6 трлн руб., включая переоценку рубля.
Сбербанк не ждет ухудшения качества кредитного портфеля, заявил Греф. Доля обесцененных кредитов третьей стадии в 2022 г. снизилась на 1 п.п. до 3.9% или 1,2 трлн руб. от всего портфеля до резервов. Они на 80,3% покрыты резервами.
Средства граждан в этом году, по ожиданиям «Сбера», увеличатся на 7-9% против прошлогодних 5,9% (18,5 трлн труб.), компаний – на 18-20% против роста на 14,6% (11,4 трлн руб.). «Заметный вклад в темп роста кредитования юридических лиц несет замещение иностранного финансирования внутренним», прокомментировал Греф прогнозы банка. Банк России прогнозирует рост депозитов у населения и компаний на 8-12% и 12-16%, соответственно.
За первые два месяца этого года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета выросла на 286,5% по сравнению с результатом 2022 г. за аналогичный период и составила 225 млрд руб., сообщил банк 9 марта.
Дивиденды
Греф вновь подтвердил готовность банка платить дивиденды – политика Сбербанка предусматривает выплату не менее 50% прибыли по МСФО, но при условии норматива достаточности общего капитала не менее 12,5%. Решение о размере дивидендов за 2022 г. будет принято в марте на набсовете, уточнил Греф и добавил, что сейчас рассматриваются разные сценарии по объему выплат.
Отвечая на вопрос, может ли Сбербанк выплатить промежуточные дивиденды, Греф заявил, что банк пока не рассматривает такую возможность.
Сбербанк также не намерен возвращать в казну бессрочный субординированный займ на 150 мдрд руб., который получал от ЦБ в кризисные годы. Греф сказал, что если госбанк вернет эти средства, то потеряет возможность платить дивиденды «в таких объемах»: банк учитывает «суборд» в дополнительном капитале. «Можно вернуть субординированный кредит, только при этом наши акционеры [50% +1 акция принадлежат Минфину] потеряют. Поэтому какой смысл возвращать субординированный кредит? Он никому не мешает, нам не мешает», – прокомментировал Греф.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале говорила, что регулятор заинтересован, чтобы часть кризисного субординированного кредита Сбербанка, о возврате которого договаривается правительство, вернулась в банковскую систему.