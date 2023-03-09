Сбербанк раскрыл ожидания по прибыли в 2023 году

Давление на финансовые показатели со стороны расходов несколько снизится. В частности, Сбербанк ожидает, что стоимость риска будет меньше, чем в 2022 г. – на уровне 1-1,3%. За прошлый год показатель подскочил с 0,9 до 1,9%. А отношение операционных расходов к доходам составит 30-32% против 41,6% по итогам 2022 г. Сбербанку удалось оптимизировать операционные расходы за счет программ «эффективности» и снизить их на 1,5% до 822 млрд руб. «Масштабная программа антикризисных мер» позволила банку сэкономить 240 млрд руб., в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние ИТ- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов».