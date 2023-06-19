«Фосагро» увеличила экспорт за четыре месяца на 8%

Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 г. Пошлина применяется в том случае, если цены на мировых рынках превышают установленный правительством РФ уровень – так называемую цену отсечения. Для всех видов удобрений был установлен единый порог – $450 за 1 т. При цене удобрений до $450 за 1 т ставка пошлины будет нулевой. Предполагалось, что для фосфорных и азотных удобрений планка отсечения будет выше – $500 за 1 т, для калийных ниже – $400 за 1 т. Об этом в начале октября 2022 г. говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.