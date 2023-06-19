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Бизнес

«Фосагро» увеличила экспорт за четыре месяца на 8%

Ведомости

Крупнейший в России производитель фосфорных удобрений группа «Фосагро» за январь – апрель увеличила экспорт своей продукции на 8%, сообщил заместитель генерального директора компании по финансам и международным проектам Александр Шарабайко.

«За четыре месяца экспорт вырос на 8% год к году. В Европу – минус 10%, в Латинскую Америку – плюс 50%», – рассказал Шарабайко в рамках ПМЭФ (цитата по ТАСС). Он добавил, что было отмечено падение поставок в Юго-Восточную Азию.

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При этом объем экспорта в Индию компания продолжает сохранять также, как и в прошлом году. По его словам, в прошлом году поставки в страну были увеличены в более чем пять раз – до 2,7 млн т. В то же время приоритетом Шарабайко назвал российский рынок. «Все, что осталось после насыщения растущих потребностей российских аграриев, отправляем на экспорт», – добавил он.

В январе «Фосагро» предложила скорректировать параметры экспортной пошлины, снизив цену отсечения для азотных и калийных удобрений. По данным «Интерфакса», который сообщил об этом со ссылкой на источники, гендиректор компании Михаил Рыбников в декабре 2022 г. обратился с таким письмом к президенту РФ Владимиру Путину и тот поручил правительству рассмотреть предложение компании.

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В письме гендиректора «Фосагро» отмечалось, что при существующих параметрах экспортных пошлин азотные и калийные удобрения не облагаются пошлиной, так как цены на них к началу 2023 г. упали ниже цены отсечения. При этом на эти виды удобрений приходится более 60% экспорта в отрасли.

Экспортная пошлина на удобрения в размере 23,5% действует с 1 января по 31 декабря 2023 г. Пошлина применяется в том случае, если цены на мировых рынках превышают установленный правительством РФ уровень – так называемую цену отсечения. Для всех видов удобрений был установлен единый порог – $450 за 1 т. При цене удобрений до $450 за 1 т ставка пошлины будет нулевой. Предполагалось, что для фосфорных и азотных удобрений планка отсечения будет выше – $500 за 1 т, для калийных ниже – $400 за 1 т. Об этом в начале октября 2022 г. говорил министр финансов РФ Антон Силуанов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных