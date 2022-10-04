Минфин раскрыл условия введения экспортных пошлин

«Мы предусматриваем введение экспортной пошлины на уголь и удобрения, в случае если цены на мировых рынках превысят [установленные правительством] базовые показатели», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Для коксующегося угля базовый показатель, по словам Силуанова, составит $170/т, энергетического – $150/т, для фосфорных и азотных удобрений – $500/т, калийных – $400/т. Ставки пошлин правительство пока не раскрывает. Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что для угля обсуждается уровень в $9–10/т.