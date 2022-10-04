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Минфин раскрыл условия введения экспортных пошлин

На уголь они будут действовать год и два года – на удобрения
Василий Милькин
Минфин определился с уровнем «отсечки» экспортных цен, при превышении которого в 2023 г. угольщикам и производителям удобрений придется платить экспортные пошлины. Об этом в Совете Федерации сообщил министр финансов Антон Силуанов / Пресс-служба Совета Федерации

«Мы предусматриваем введение экспортной пошлины на уголь и удобрения, в случае если цены на мировых рынках превысят [установленные правительством] базовые показатели», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»). Для коксующегося угля базовый показатель, по словам Силуанова, составит $170/т, энергетического – $150/т, для фосфорных и азотных удобрений – $500/т, калийных – $400/т. Ставки пошлин правительство пока не раскрывает. Ранее «Коммерсантъ» сообщал со ссылкой на источники, что для угля обсуждается уровень в $9–10/т.

Силуанов также сообщил, что повышенная ставка НДПИ на добычу угля будет действовать в течение I квартала 2023 г. (ставки он также не назвал).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных