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Бизнес

«Коммерсантъ» предупредил о кратном сокращении импортных ветпрепаратов

Ведомости

Ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов может привести к кратному сокращению числа доступных зарубежных средств для домашних животных. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на поставщиков. 

По данным Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) на 10 июля, только 19 ветеринарных препаратов из 127 соответствуют новым правилам. При этом в списке нет стоматологических и кардиологических препаратов, а также антибактериальных спреев, вакцин и оригинальных лекарств, которые были разработаны за последние 3-7 лет, добавили в АВФАРМ. 

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Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 1 сентября, продукция компаний, которая не смогла пройти проверку на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP), будет запрещена к поставкам в Россию. Для ввода ветеринарных препаратов в оборот необходимо предоставить Россельхознадзору документ о качестве и подтверждение GMP. 

Уточняется, что новые правила затронут не только новых поставщиков, но и старых. В частности, членам АВФАРМ, в которую входят четыре компании – MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim и Zoentis, чаще всего отказывают в сертификации лекарств. По информации РБК, эти компании поставляют на российский рынок до 47% импортных ветеринарных препаратов. 

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12 мая член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что ветпрепараты следует маркировать наравне с фармацевтическими. «У нас очень большие проблемы с ветеринарными препаратами. Особенно сейчас, когда допуск на рынок в связи с сегодняшней международной ситуацией добросовестных производителей, зарубежных в том числе, он ограничен. И здесь, конечно, надо наводить порядок, как было в системе фармы», – пояснил депутат.

В начале апреля 2022 г. главный врач сети московских ветклиник «Алиса» Ян Музалевский рассказывал «Ведомостям», что российские ветеринарные клиники столкнулись с дефицитом препаратов для анестезии. Тогда же об этом заявил главврач анестезиолог ветклиники «Биоконтроль» при Российском онкологическом научном центре им. Блохина Евгений Корнюшенков. Сообщалось, что в клиниках не хватало золетила французской фирмы Virbac и телазола американской компании Zoetis.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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