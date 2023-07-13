«Коммерсантъ» предупредил о кратном сокращении импортных ветпрепаратов

12 мая член думского комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский заявил, что ветпрепараты следует маркировать наравне с фармацевтическими. «У нас очень большие проблемы с ветеринарными препаратами. Особенно сейчас, когда допуск на рынок в связи с сегодняшней международной ситуацией добросовестных производителей, зарубежных в том числе, он ограничен. И здесь, конечно, надо наводить порядок, как было в системе фармы», – пояснил депутат.