Пробка на выезд в Литву из Калининградской области выросла до 295 фур
На выезд в Литву из Калининградской области образовалась очередь из 295 большегрузных машин. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.
В ведомстве уточнили, что по состоянию на 9 утра 13 июля через единственный действующий на российско-литовском участке госграницы пункт пропуска «Чернышевское» проехало 69 грузовиков в сторону Литвы, в сторону РФ – 147. Ожидают въезда в республику 295 фур, еще 25 машин уже оформлены российскими таможенниками и находятся в нейтральной полосе.
В пресс-службе таможни сообщили ТАСС, что причина скопления машин кроется в снижении скорости работы литовских таможенников. Там уточнили, что в час они оформляют до четырех машин, ранее – до 10.
По данным Калининградской областной таможни, за последние сутки сотрудники оформили 122 грузовиков и 416 легковых автомобилей, следовавших в сторону Литвы. В сторону РФ было оформлено 196 грузовиков и 431 легковая машина.
В середине июня 2022 г. из-за санкций ЕС Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из других регионов России и перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля. Транзит по железной дороге возобновился, однако ограничения на автомобильные перевозки сохранились.