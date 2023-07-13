Пробка на выезд в Литву из Калининградской области выросла до 295 фур

В середине июня 2022 г. из-за санкций ЕС Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из других регионов России и перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля. Транзит по железной дороге возобновился, однако ограничения на автомобильные перевозки сохранились.