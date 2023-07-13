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Пробка на выезд в Литву из Калининградской области выросла до 295 фур

Ведомости

На выезд в Литву из Калининградской области образовалась очередь из 295 большегрузных машин. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 9 утра 13 июля через единственный действующий на российско-литовском участке госграницы пункт пропуска «Чернышевское» проехало 69 грузовиков в сторону Литвы, в сторону РФ – 147. Ожидают въезда в республику 295 фур, еще 25 машин уже оформлены российскими таможенниками и находятся в нейтральной полосе.

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В пресс-службе таможни сообщили ТАСС, что причина скопления машин кроется в снижении скорости работы литовских таможенников. Там уточнили, что в час они оформляют до четырех машин, ранее – до 10.

По данным Калининградской областной таможни, за последние сутки сотрудники оформили 122 грузовиков и 416 легковых автомобилей, следовавших в сторону Литвы. В сторону РФ было оформлено 196 грузовиков и 431 легковая машина.

В середине июня 2022 г. из-за санкций ЕС Литва приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из других регионов России и перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Россией и Калининградской областью был восстановлен 22 июля. Транзит по железной дороге возобновился, однако ограничения на автомобильные перевозки сохранились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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