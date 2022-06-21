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Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область

Ведомости

Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — сообщили в пресс-службе.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона.

Алиханов рассказал о мерах по обходу транзитной блокады Калининградской области

МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее сегодня подчеркнул, что власти России в ближайшее время ответят на решение Литвы, а жители республики серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

В МИД Литвы заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.

Ранее по теме: Патрушев пообещал скорый ответ на ограничение транзита в Калининград через Литву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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