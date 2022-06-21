Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область
Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград и на грузовой автомобильный транзит, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Частичное ограничение грузового транзита касается и автомобильного транспорта, следующего через Литву. Поэтому, как и железнодорожные, эти грузы на сегодня можно перевозить только морем», — сообщили в пресс-службе.
17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что литовские железные дороги уведомили власти российского региона о прекращении транзита части товаров из-за санкций ЕС. Под запрет попало около половины грузов, которые перевозили в Калининград из других российских регионов, а также продукция региона.
МИД России заявил решительный протест и потребовал немедленно отменить ограничения. Секретарь Совбеза Николай Патрушев ранее сегодня подчеркнул, что власти России в ближайшее время ответят на решение Литвы, а жители республики серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В МИД Литвы заявили, что страна соблюдает санкции ЕС против России без введения односторонних или дополнительных ограничений на транзит товаров через свою территорию.