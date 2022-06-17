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Литва решила ограничить транзит товаров в Калининградскую область

Ведомости

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую область о прекращении транзита ряда товаров из-за санкций Евросоюза, рассказал губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под запрет попадает около 50% грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими российскими регионами, включая стройматериалы и металлы, а также готовую продукцию, которая вывозилась из Калининграда.

«Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов Российской Федерации большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции, якобы. Мы не видели этих разъяснений, но якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, которая сказала им о том, что то, что раньше они осуществляли в режиме транзита спокойно, потому что калининградский транзит был в одном из санкционных пакетов в исключениях... якобы на запрещенные ко ввозу в ЕС товары эти исключения не распространяются», — сказал Алиханов.

Губернатор добавил, что администрация региона работает с российскими компаниями и ведомствами, включая МИД, чтобы добиться пересмотра этого решения, а также найти пути обхода возникшей проблемы.

«Это попытка экономического удушения нашего региона», — подчеркнул он, отметив, что такое решение Литвы нарушает протоколы по вступлению в ЕС прибалтийских государств, а также правил свободного транзита в и из Калининградской области.

После начала спецоперации на Украине из-за закрытого неба усложнились связи Калининградской области с «материковой» Россией – страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, что существенно увеличило время полетов до региона. С 8 апреля страны Евросоюза прекратили пропуск автомобилей, зарегистрированных в России и Белоруссии. В рамках санкций наложен запрет на автомобильные грузоперевозки по территории Евросоюза, в том числе транзитные. Транспорт с российскими и белорусскими регистрационными знаками не может перевозить грузы по территории ЕС, открытым осталось автодорожное сообщение для гуманитарных целей.

19 апреля Алиханов заявлял, что Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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