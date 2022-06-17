Литва решила ограничить транзит товаров в Калининградскую область

«Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с нуля часов завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область из других регионов Российской Федерации большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции, якобы. Мы не видели этих разъяснений, но якобы они получили разъяснения от Европейской комиссии, которая сказала им о том, что то, что раньше они осуществляли в режиме транзита спокойно, потому что калининградский транзит был в одном из санкционных пакетов в исключениях... якобы на запрещенные ко ввозу в ЕС товары эти исключения не распространяются», — сказал Алиханов.