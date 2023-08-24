Строительство ВСМ Москва – Петербург планируется завершить в 2028 году
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 г. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов, передает ТАСС.
«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», – заявил он в кулуарах Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо».
17 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта ВСМ Москва – Петербург. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он также предложил проработать вопрос о создании ВСМ от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска.
Путин поручил спроектировать ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга весной 2019 г. Проект строительства был согласован в 2021 г. Благодаря новой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом время в пути сократится с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн руб., из ФНБ на него выделят до 468 млрд руб.