Строительство ВСМ Москва – Петербург планируется завершить в 2028 году

Путин поручил спроектировать ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга весной 2019 г. Проект строительства был согласован в 2021 г. Благодаря новой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом время в пути сократится с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн руб., из ФНБ на него выделят до 468 млрд руб.