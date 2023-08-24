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Строительство ВСМ Москва – Петербург планируется завершить в 2028 году

Ведомости

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом планируется завершить в 2028 г. Об этом сообщил замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов, передает ТАСС. 

«Мы ориентируемся на завершение и пуск движения на 2028 год», – заявил он в кулуарах Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо».

17 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что настал момент для реализации проекта ВСМ Москва – Петербург. Путин также пообещал обсудить строительство ВСМ от Москвы до Минска с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он также предложил проработать вопрос о создании ВСМ от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска.

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Путин поручил спроектировать ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга весной 2019 г. Проект строительства был согласован в 2021 г. Благодаря новой магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом время в пути сократится с 4 часов 5 минут до 2 часов 15 минут. Протяженность ВСМ составит 679 км. Стоимость проекта оценивается в 1,7 трлн руб., из ФНБ на него выделят до 468 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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