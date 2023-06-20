От Москвы до Минска могут построить высокоскоростную магистраль

Он напомнил о планах построить ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. «У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что инвесторы для строительства ВСМ до Петербурга и создания нового подвижного состава на данный момент найдены.