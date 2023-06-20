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От Москвы до Минска могут построить высокоскоростную магистраль

Проект может стоить более 2 трлн рублей
Герман Костринский Арина Литова
ТАСС

В правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, заявил на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Он напомнил о планах построить ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. «У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что инвесторы для строительства ВСМ до Петербурга и создания нового подвижного состава на данный момент найдены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных