От Москвы до Минска могут построить высокоскоростную магистраль

От Москвы до Минска могут построить высокоскоростную магистральПроект может стоить более 2 трлн рублей
В правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск, заявил на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Он напомнил о планах построить ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. «У нас подавляющее большинство членов правительства за ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», – сказал министр (цитата по ТАСС). Он добавил, что инвесторы для строительства ВСМ до Петербурга и создания нового подвижного состава на данный момент найдены.
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