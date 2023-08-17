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Бизнес

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль от Москвы до Донецка и Луганска

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. Об этом он заявил во время выступления на открытии движения по линии МЦД-3. 

«Если от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную железнодорожную магистраль], это уже будет десять часов всего в пути. Совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», – сказал он.

Путин также отметил, что переговорит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, чтобы проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Минска. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии», – отметил глава государства. 

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В конце июня министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что в правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Представитель РЖД тогда пояснил «Ведомостям», что проект рассматривался в рамках создания «глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора» ВСМ «Евразия» по маршруту Москва – Смоленск – граница с Белоруссией. Он отметил, что технико-экономические параметры проекта требуют всесторонней оценки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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