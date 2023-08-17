Путин предложил построить высокоскоростную магистраль от Москвы до Донецка и Луганска
Президент России Владимир Путин предложил проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, Донецка и Луганска. Об этом он заявил во время выступления на открытии движения по линии МЦД-3.
«Если от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную железнодорожную магистраль], это уже будет десять часов всего в пути. Совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», – сказал он.
Путин также отметил, что переговорит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о том, чтобы проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Минска. «Минское направление очень востребовано было бы и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии», – отметил глава государства.
В конце июня министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил, что в правительстве рассмотрят возможность строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Минск. Представитель РЖД тогда пояснил «Ведомостям», что проект рассматривался в рамках создания «глобального перспективного высокоскоростного железнодорожного коридора» ВСМ «Евразия» по маршруту Москва – Смоленск – граница с Белоруссией. Он отметил, что технико-экономические параметры проекта требуют всесторонней оценки.