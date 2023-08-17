Путин предложил построить высокоскоростную магистраль от Москвы до Донецка и Луганска

«Если от Москвы до Адлера протащить [высокоскоростную железнодорожную магистраль], это уже будет десять часов всего в пути. Совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно подумать над тем, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», – сказал он.