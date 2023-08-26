Минфин: правительство не заставляет снижать цену бизнеса уходящих из РФ компаний
Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в стране, а в случае продажи бизнеса снижать итоговую цену собственников не заставляют, говорится в заявлении Минфина РФ.
В конце июля министр финансов Антон Силуанов говорил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций собирается два-три раза в неделю и в индивидуальном порядке рассматривает заявки компаний на уход с российского рынка.
26 августа в Минфине сообщили, что подкомиссия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Для предприятий, которые решили не покидать российский рынок, создают «необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга».
«Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», – говорится в сообщении.
В середине июля «Ведомости» писали, что российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. Всего в этом списке десять пунктов. Помимо базовых принципов в нем содержатся и принципиально новые правила. Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. По информации источников газеты, новые правила призваны усложнить процесс ухода иностранных компаний.
Силуанов ранее напомнил, что к базовым требованиям, которые компании должны выполнить при уходе с российского рынка, относятся дисконт в 50%, взнос в бюджет в размере от 10 до 15% от суммы сделки, а также обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки и др., которые берут на себя покупатели бизнеса.
Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями в марте ввела обязательный сбор с продажи активов иностранцами. Тогда сообщалось, что одним из условий для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.