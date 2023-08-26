Газета
Бизнес

Минфин: правительство не заставляет снижать цену бизнеса уходящих из РФ компаний

Ведомости

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в стране, а в случае продажи бизнеса снижать итоговую цену собственников не заставляют, говорится в заявлении Минфина РФ.

В конце июля министр финансов Антон Силуанов говорил, что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций собирается два-три раза в неделю и в индивидуальном порядке рассматривает заявки компаний на уход с российского рынка.

26 августа в Минфине сообщили, что подкомиссия заинтересована в том, чтобы иностранные компании продолжали свою работу в России. Для предприятий, которые решили не покидать российский рынок, создают «необходимые условия, включая разрешение на выплату дивидендов и погашение внутрикорпоративного долга».

Ранее по теме: Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса

«Тех, кто решил продать свой бизнес, подкомиссия не заставляет снижать итоговую цену. Оценка производится не членами комиссии, а независимым оценщиком. Цена может измениться только в случае, когда комиссия указывает на некорректную оценку рыночной стоимости иностранного бизнеса», – говорится в сообщении.

В середине июля «Ведомости» писали, что российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. Всего в этом списке десять пунктов. Помимо базовых принципов в нем содержатся и принципиально новые правила. Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. По информации источников газеты, новые правила призваны усложнить процесс ухода иностранных компаний.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Силуанов ранее напомнил, что к базовым требованиям, которые компании должны выполнить при уходе с российского рынка, относятся дисконт в 50%, взнос в бюджет в размере от 10 до 15% от суммы сделки, а также обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки и др., которые берут на себя покупатели бизнеса.

Правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями в марте ввела обязательный сбор с продажи активов иностранцами. Тогда сообщалось, что одним из условий для выхода «недружественных» нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных