Силуанов рассказал о готовности компаний платить налог при уходе из России
Владельцы некоторых иностранных компаний готовы заплатить налог в 15% при действующих минимальных 10%. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим», – сказал он.
По словам Силуанова, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций собирается два-три раза в неделю и в индивидуальном порядке рассматривает заявки компаний на выход из России.
В середине июля «Ведомости» писали, что российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. Всего в этом списке десять пунктов. Помимо базовых принципов в нем содержатся и принципиально новые правила. Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. По информации источников газеты, новые правила призваны усложнить процесс ухода иностранных компаний.
Силуанов напомнил, что к базовым требованиям, которые компании должны выполнить при уходе с российского рынка, относятся дисконт в 50%, взнос в бюджет в размере от 10 до 15% от суммы сделки, а также обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки и др., которые берут на себя покупатели бизнеса.