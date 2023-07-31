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Бизнес

Силуанов рассказал о готовности компаний платить налог при уходе из России

Ведомости

Владельцы некоторых иностранных компаний готовы заплатить налог в 15% при действующих минимальных 10%. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим», – сказал он.

По словам Силуанова, подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций собирается два-три раза в неделю и в индивидуальном порядке рассматривает заявки компаний на выход из России. 

В середине июля «Ведомости» писали, что российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. Всего в этом списке десять пунктов. Помимо базовых принципов в нем содержатся и принципиально новые правила. Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. По информации источников газеты, новые правила призваны усложнить процесс ухода иностранных компаний. 

Силуанов напомнил, что к базовым требованиям, которые компании должны выполнить при уходе с российского рынка, относятся дисконт в 50%, взнос в бюджет в размере от 10 до 15% от суммы сделки, а также обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки и др., которые берут на себя покупатели бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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