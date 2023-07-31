Силуанов рассказал о готовности компаний платить налог при уходе из России

В середине июля «Ведомости» писали, что российские власти сформировали новый перечень требований, которые надо выполнить иностранцам для выхода из бизнеса в России. Всего в этом списке десять пунктов. Помимо базовых принципов в нем содержатся и принципиально новые правила. Например, покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. По информации источников газеты, новые правила призваны усложнить процесс ухода иностранных компаний.