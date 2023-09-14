«Коммерсантъ»: 14 ТЦ «Мега» может выкупить структура Газпромбанка
Структура Газпромбанка претендует на покупку торговых центров «Мега» в России у шведской Ingka Centres. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на рынке недвижимости.
Собеседники допустили, что стороны уже могли достичь неких договоренностей. В Ingka Centres газете сообщили, что компания рассматривает различные варианты для ТЦ «Мега». В Газпромбанке на запрос издания не ответили.
В России Ingka владеет 14 ТЦ «Мега», их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м. По оценке президента Российской гильдии управляющих девелоперов Александра Шарапова, стоимость торговых центров «Мега» может достигать $2,85 млрд без учета дисконта. Он не исключил, что сделка также может включать опцион обратного выкупа.
Ingka Group также принадлежат магазины товаров для дома IKEA. На фоне начала спецоперации России на Украине IKEA приостановила работу магазинов, а в начале 2023 г. продала три завода в России специализирующейся на кухонных столешницах и фасадах «Слотекс», а также изготовителю пиломатериалов «Лузалес».
В феврале 2023 г. РБК узнал, что Ingka Group начала поиск покупателей на более чем 2 млн кв. м недвижимости компании в России. Имена двух потенциальных покупателей тогда не раскрывались. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость всего портфеля недвижимости шведской компании не ниже $5 млрд. С учетом всех дисконтов сумма сделки может составить $2,5-3 млрд, отмечал он.
«Ведомости» в конце июля писали, что Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк» (42 000 кв. м), расположенный на ул. Ленинградской в Химках, в котором находилась штаб-квартира компании. Новым владельцем 100% долей стала фирма «КЛС-Химки»