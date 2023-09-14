«Коммерсантъ»: 14 ТЦ «Мега» может выкупить структура Газпромбанка

В феврале 2023 г. РБК узнал, что Ingka Group начала поиск покупателей на более чем 2 млн кв. м недвижимости компании в России. Имена двух потенциальных покупателей тогда не раскрывались. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивал стоимость всего портфеля недвижимости шведской компании не ниже $5 млрд. С учетом всех дисконтов сумма сделки может составить $2,5-3 млрд, отмечал он.