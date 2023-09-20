Правительство установило отдельную полосу радиочастот для беспилотников

В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Он называл развитие отрасли беспилотной авиации «очень перспективным» направлением деятельности страны. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в том же месяце заявлял, что доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г.