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Правительство установило отдельную полосу радиочастот для беспилотников

Ведомости

Правительство России утвердило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября.

Отдельная полоса радиочастот будет находиться в диапазоне 5030-5091 МГц. «Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры», – добавили в кабмине.

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Уточняется, что гражданские дроны используются в самых разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и др. Кроме того, БПЛА нужны для экологического контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. Отмечалось, что в стратегии должны быть определены приоритетные направления развития отрасли, параметры рынка, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.

В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Он называл развитие отрасли беспилотной авиации «очень перспективным» направлением деятельности страны. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в том же месяце заявлял, что доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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