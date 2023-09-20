Правительство установило отдельную полосу радиочастот для беспилотников
Правительство России утвердило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября.
Отдельная полоса радиочастот будет находиться в диапазоне 5030-5091 МГц. «Решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры», – добавили в кабмине.
Уточняется, что гражданские дроны используются в самых разных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, энергетике и др. Кроме того, БПЛА нужны для экологического контроля, предупреждения чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину утвердить стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 г. Отмечалось, что в стратегии должны быть определены приоритетные направления развития отрасли, параметры рынка, а также список реализуемых мероприятий, объем и источники их финансирования.
В апреле Путин допустил, что объем отрасли беспилотной авиации в России может достигнуть 1 трлн руб. Он называл развитие отрасли беспилотной авиации «очень перспективным» направлением деятельности страны. Замминистра промышленности и торговли Василий Шпак в том же месяце заявлял, что доля отечественных беспилотников на российском рынке должна вырасти с 24% в 2023 г. до 70% до 2030 г.