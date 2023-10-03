«Дочка» Danone в РФ будет выпускать растительное молоко Alpro под новым брендом

В июле «Ведомости» писали, что «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг. Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио».