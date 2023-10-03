«Дочка» Danone в РФ будет выпускать растительное молоко Alpro под новым брендом
Напитки на растительной основе Alpro от Health & Nutrition (H&N, дочерняя структура Danone, переданная в управление России) будут выпускаться под брендом Planto в России, сообщили в компании.
«Alpro локализуются на российском рынке под новым названием Planto. Изменения будут касаться только названия бренда», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Днем ранее в H&N сообщили о переименовании Actimel – теперь пробиотический кисломолочный продукт будет продаваться под маркой Actimuno.
Российский бизнес Danone в октябре 2022 г. перешел в управление к местному менеджменту. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.
Летом этого года Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России. 21 сентября «Danone Россия» была переименована в Health & Nutrition.
В июле «Ведомости» писали, что «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг. Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио».