Российская «дочка» Danone будет выпускать Actimel под новым брендом

Российский бизнес Danone в октябре прошлого года перешел в управление к местному менеджменту. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. В конце июля Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России. В августе в компании рассказали, что российское юрлицо AO «Данон Россия» будет переименовано «Эйч энд Эн» в период с 18 по 24 сентября 2023 г.