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Бизнес

Российская «дочка» Danone будет выпускать Actimel под новым брендом

Ведомости

Российская Health & Nutrition (H&N, дочерняя структура Danone, переданная в управление России) будет выпускать пробиотический кисломолочный продукт Actimel под новой торговой маркой – Actimuno, следует из сообщения компании.

«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки», – говорится в пресс-релизе.

В H&N подчеркнули, что технология производства и рецепт продукта останутся прежними. Новое название будет соответствовать его полезным свойствам, так как в составе напитка используется эксклюзивный пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в неизменном количестве 2,2*108 KOE/г.

Ранее по теме: Danone может перестать выпускать в России продукцию под маркой Actimel

19 июля «Ведомости» писали, что «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг. Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио».

Российский бизнес Danone в октябре прошлого года перешел в управление к местному менеджменту. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. В конце июля Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России. В августе в компании рассказали, что российское юрлицо AO «Данон Россия» будет переименовано «Эйч энд Эн» в период с 18 по 24 сентября 2023 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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