Российская «дочка» Danone будет выпускать Actimel под новым брендом
Российская Health & Nutrition (H&N, дочерняя структура Danone, переданная в управление России) будет выпускать пробиотический кисломолочный продукт Actimel под новой торговой маркой – Actimuno, следует из сообщения компании.
«Пробиотический кисломолочный продукт Actimel локализуется в России и будет выпускаться под новым именем Actimuno. Изменения коснутся названия бренда и дизайна упаковки», – говорится в пресс-релизе.
В H&N подчеркнули, что технология производства и рецепт продукта останутся прежними. Новое название будет соответствовать его полезным свойствам, так как в составе напитка используется эксклюзивный пробиотический штамм лактобактерий L.Casei Actimunis (L. casei CNCM I-1518) в неизменном количестве 2,2*108 KOE/г.
19 июля «Ведомости» писали, что «Данон Россия» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Maximel, Actimunis и Actibifidus по 28, 30 и 32-му классам Международной классификации товаров и услуг. Ранее компания уже перестала выпускать в России йогурты и творожки под маркой Activia, переименовав ее в «Актибио».
Российский бизнес Danone в октябре прошлого года перешел в управление к местному менеджменту. 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. В конце июля Danone сообщила о списании 200 млн евро после перехода активов в управление России. В августе в компании рассказали, что российское юрлицо AO «Данон Россия» будет переименовано «Эйч энд Эн» в период с 18 по 24 сентября 2023 г.