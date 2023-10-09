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Бизнес

Мишустин назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей

Ведомости

Приоритетом для правительства России в вопросе стабилизации цен на топливо является обеспечение российских потребителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Здесь абсолютно очевидно, что приоритет в наших решениях должен оставаться прежним – это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам», – приводит его слова пресс-служба правительства.

Мишустин также поручил вице-премьеру Александру Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию с ценами на топливо.

21 сентября правительство ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Однако 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.

Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.

В тот же день в Минсельхозе сообщили, что фиксируют снижение цен на топливо для российских аграриев, но в ряде регионов сохраняется «существенное напряжение». Министр энергетики России Николай Шульгинов в свою очередь отметил тенденцию к снижению цен на АЗС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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