Мишустин назвал приоритетом обеспечение топливом российских потребителей
Приоритетом для правительства России в вопросе стабилизации цен на топливо является обеспечение российских потребителей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Здесь абсолютно очевидно, что приоритет в наших решениях должен оставаться прежним – это обеспечение российских потребителей. Все дальнейшие шаги надо принимать в зависимости от насыщения нашего внутреннего рынка по разумным ценам», – приводит его слова пресс-служба правительства.
Мишустин также поручил вице-премьеру Александру Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию с ценами на топливо.
21 сентября правительство ввело полный бессрочный («до стабилизации ситуации») запрет на экспорт дизтоплива и бензина. Однако 6 октября были приняты дополнительные меры, среди которых – снятие ограничения на экспорт дизеля, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% произведенного топлива.
Кроме того, кабмин решил восстановить топливный демпфер, увеличить долю продажи дизеля на бирже с 9,5 до 12,5%, а бензина 5-го класса – с 13 до 15%, а также ввести заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 000 руб. за тонну для поставщиков, которые покупают продукты для перепродажи.