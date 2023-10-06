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Министр энергетики Шульгинов отметил тенденцию к снижению цен на АЗС

Ведомости

Цены на АЗС начали снижаться. Такую тенденцию отметил министр энергетики России Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что к снижению цен привели меры правительства РФ по стабилизации топливного рынка.

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», – заявил Шульгинов.

При этом министр не исключил, что следующим этапом станет снятия запрета на экспорт бензина. По его словам, решение примут «по обстановке».

21 сентября правительство России ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Запрет касается также горючего, приобретенного на биржевых торгах. Мера призвана насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Исключение сделали для поставки нефтепродуктов в рамках комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха.

Ранее по теме: Правительство определило новые меры для сдерживания цен на бензин и дизтопливо

6 октября кабмин утвердил долгосрочные меры для стабилизации российского топливного рынка. В частности, планируется восстановить объемы выплат нефтепереработчикам по демпферу. Этот механизм призван сделать поставки моторного топлива на внутренний рынок выгодными для НПЗ и избежать дефицита ГСМ. Также было утверждено частичное снятие ограничения на экспорт дизтоплива: НПЗ, поставляющие на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими дизеля, смогут экспортировать оставшуюся часть по трубопроводам в морские порты. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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