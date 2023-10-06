Министр энергетики Шульгинов отметил тенденцию к снижению цен на АЗС

6 октября кабмин утвердил долгосрочные меры для стабилизации российского топливного рынка. В частности, планируется восстановить объемы выплат нефтепереработчикам по демпферу. Этот механизм призван сделать поставки моторного топлива на внутренний рынок выгодными для НПЗ и избежать дефицита ГСМ. Также было утверждено частичное снятие ограничения на экспорт дизтоплива: НПЗ, поставляющие на внутренний рынок не менее 50% от произведенного ими дизеля, смогут экспортировать оставшуюся часть по трубопроводам в морские порты.