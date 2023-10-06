Россия поставит Армении 35 000 тонн топлива вопреки запрету на его вывоз

Также указано, что МЧС России проработает вопрос оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом чрезвычайное ведомство уже составило список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни. Гуманитарную помощь также готовятся отправить Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы доставят бортами ВКС России.