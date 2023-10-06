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Общество

Россия поставит Армении 35 000 тонн топлива вопреки запрету на его вывоз

Ведомости

Россия начала поставку 15 000 т бензина и 20 000 т дизельного топлива в рамках комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил МИД России.

В МИДе объяснили, что российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 г. межправительственного соглашения, несмотря на то что правительство России временно запретило вывоз товарного бензина и дизельного топлива.

«Ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной», – уверены в ведомстве.

Также указано, что МЧС России проработает вопрос оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом чрезвычайное ведомство уже составило список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни. Гуманитарную помощь также готовятся отправить Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы доставят бортами ВКС России.

Ранее по теме: Правительство запретило экспорт бензина и дизтоплива

21 сентября правительство ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Запрет касается также горючего, приобретенного на биржевых торгах. Мера призвана насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ограничение установлено бессрочно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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