Россия поставит Армении 35 000 тонн топлива вопреки запрету на его вывоз
Россия начала поставку 15 000 т бензина и 20 000 т дизельного топлива в рамках комплексной помощи Армении и армянскому населению Нагорного Карабаха. Об этом сообщил МИД России.
В МИДе объяснили, что российская сторона пошла навстречу союзникам в рамках подписанного в декабре 2013 г. межправительственного соглашения, несмотря на то что правительство России временно запретило вывоз товарного бензина и дизельного топлива.
«Ситуация в этой сфере в Армении складывается непростая. Страна почти выбрала утвержденный на текущий год баланс. Впереди – осенне-зимний период. Поддержка России окажется весьма своевременной и полезной», – уверены в ведомстве.
Также указано, что МЧС России проработает вопрос оказания гумпомощи карабахским армянам на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Совместно с Росрезервом чрезвычайное ведомство уже составило список предметов, которые можно было бы направить в республику в ближайшие дни. Гуманитарную помощь также готовятся отправить Российская гуманитарная миссия, фонды им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и «Спешите делать добро!». Грузы доставят бортами ВКС России.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на вывоз за границу бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на внутреннем рынке». Запрет касается также горючего, приобретенного на биржевых торгах. Мера призвана насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей. Ограничение установлено бессрочно.