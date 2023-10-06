Газета
Бизнес

Минсельхоз: снижение цен на топливо для аграриев наблюдается не во всех регионах

Ведомости

Минсельхоз фиксирует снижение цен на топливо для российских аграриев, но в ряде регионов сохраняется «существенное напряжение», сообщил замглавы ведомства Андрей Разин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что у нас определенное снижение цен от пика наблюдается, но не во всех регионах. То есть в ряде регионов существенное напряжение сохраняется», – приводит его слова ТАСС.

Минсельхоз, добавил Разин, рассчитывает на дальнейшую корректировку благодаря мерам правительства по сдерживанию цен на бензин и дизтопливо, о которых стало известно сегодня.

«Очень рассчитываем, что благодаря этому в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», – заключил чиновник.

21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. Позже в Минэнерго сообщили, что эта мера введена бессрочно. 22 сентября в Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям.

Ранее по теме: Правительство определило новые меры для сдерживания цен на бензин и дизтопливо

Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина АИ-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., АИ-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.

6 октября правительство России сообщило, что утвердило долгосрочные меры для стабилизации топливного рынка страны. В частности, будут восстановлены объемы выплат нефтепереработчикам по демпферному механизму. Он подразумевает, что если экспортная цена на нефтепродукты превышает стоимость на внутреннем рынке (условную внутреннюю цену, которая индексируется ежегодно), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают выплаты из бюджета. Если же цены на внутреннем рынке превышают экспортные, уже сами НПЗ платят государству.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных