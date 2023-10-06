Минсельхоз: снижение цен на топливо для аграриев наблюдается не во всех регионах

Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина АИ-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., АИ-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.