Минсельхоз: снижение цен на топливо для аграриев наблюдается не во всех регионах
Минсельхоз фиксирует снижение цен на топливо для российских аграриев, но в ряде регионов сохраняется «существенное напряжение», сообщил замглавы ведомства Андрей Разин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы видим, что у нас определенное снижение цен от пика наблюдается, но не во всех регионах. То есть в ряде регионов существенное напряжение сохраняется», – приводит его слова ТАСС.
Минсельхоз, добавил Разин, рассчитывает на дальнейшую корректировку благодаря мерам правительства по сдерживанию цен на бензин и дизтопливо, о которых стало известно сегодня.
«Очень рассчитываем, что благодаря этому в целом ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», – заключил чиновник.
21 сентября правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива «для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке». По оценкам кабмина, меры позволят «насытить» рынок топлива, а это должно привести к снижению его цен. Позже в Минэнерго сообщили, что эта мера введена бессрочно. 22 сентября в Минсельхозе заявили о стабилизации ситуации с поставками топлива аграриям.
Стоимость бензина и дизельного топлива на российских АЗС за неделю с 25 сентября по 1 октября снизилась впервые с весны этого года, писали ранее «Ведомости». Бензин всех сортов подешевел впервые с 6 марта, а дизель – с 10 мая. По данным Росстата, литр бензина АИ-92 за неделю подешевел в стране на 0,4% до 51,41 руб., АИ-95 – на 0,5% до 56,16 руб. Цена дизтоплива снизилась всего на 0,1% до 64,9 руб./л.
6 октября правительство России сообщило, что утвердило долгосрочные меры для стабилизации топливного рынка страны. В частности, будут восстановлены объемы выплат нефтепереработчикам по демпферному механизму. Он подразумевает, что если экспортная цена на нефтепродукты превышает стоимость на внутреннем рынке (условную внутреннюю цену, которая индексируется ежегодно), нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают выплаты из бюджета. Если же цены на внутреннем рынке превышают экспортные, уже сами НПЗ платят государству.