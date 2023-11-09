Европейское подразделение ВТБ сменит название из-за запрета использовать бренд

Представитель ВТБ в комментарии «Ведомостям» отметил, что отказ разрешить использовать бренд банка связан с тем, что теперь материнская компания не может контролировать деятельность VTB Bank Europe и нести за нее ответственность. «В апреле 2022 г. власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe) и по политическим мотивам запретили банку ВТБ реализовывать права акционера. В этой ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжить пользоваться логотипом и брендом ВТБ. Сторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию банка ВТБ», – сообщили в пресс-службе банка.