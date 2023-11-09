Европейское подразделение ВТБ сменит название из-за запрета использовать бренд
По его словам, теперь банк будет носить название OWH SE, сокращенное от предыдущего названия – Ost-West Handelsbank.
Представитель ВТБ в комментарии «Ведомостям» отметил, что отказ разрешить использовать бренд банка связан с тем, что теперь материнская компания не может контролировать деятельность VTB Bank Europe и нести за нее ответственность. «В апреле 2022 г. власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe) и по политическим мотивам запретили банку ВТБ реализовывать права акционера. В этой ситуации мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжить пользоваться логотипом и брендом ВТБ. Сторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию банка ВТБ», – сообщили в пресс-службе банка.
В середине сентября ВТБ потребовал взыскать с VTB Bank Europe 112,6 млн евро – это сумма долга по договору о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения ISDA (разработано Международной ассоциацией свопов и деривативов). 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы компании на сумму 80,7 млн евро.
В апреле 2022 г. ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. ВТБ не раскрыл ущерб от потери «дочки», но в апреле 2023 г. стало известно, что в совокупности 209 млрд руб. убытков пришлось на франкфуртское отделение VTB Bank Europe и лондонский VTB Capital. Сейчас банк находится в процессе ликвидации.