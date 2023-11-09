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Европейское подразделение ВТБ сменит название из-за запрета использовать бренд

Ведомости

Европейская дочерняя компания банка ВТБ – VTB Bank Europe – сменит название из-за запрета материнской компании на использование бренда. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на генерального директора европейского подразделения Франка Хеллвига. 

По его словам, теперь банк будет носить название OWH SE, сокращенное от предыдущего названия – Ost-West Handelsbank. 

Представитель ВТБ в комментарии «Ведомостям» отметил, что отказ разрешить использовать бренд банка связан с тем, что теперь материнская компания не может контролировать деятельность VTB Bank Europe и нести за нее ответственность. «В апреле 2022 г. власти Германии незаконно установили контроль над VTB Bank (Europe) и по политическим мотивам запретили банку ВТБ реализовывать права акционера. В этой ситуации  мы сочли невозможным удовлетворить просьбу VTB Europe предоставить им право продолжить пользоваться логотипом и брендом ВТБ. Сторонняя финансовая организация, за деятельность которой мы не несем ответственности, не имеет права использовать имя и репутацию банка ВТБ», – сообщили в пресс-службе банка.

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В середине сентября ВТБ потребовал взыскать с VTB Bank Europe 112,6 млн евро – это сумма долга по договору о прекращении взаимных прав и обязательств по неисполненным сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения ISDA (разработано Международной ассоциацией свопов и деривативов). 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы компании на сумму 80,7 млн евро. 

В апреле 2022 г. ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. ВТБ не раскрыл ущерб от потери «дочки», но в апреле 2023 г. стало известно, что в совокупности 209 млрд руб. убытков пришлось на франкфуртское отделение VTB Bank Europe и лондонский VTB Capital. Сейчас банк находится в процессе ликвидации.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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