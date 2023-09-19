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Финансы

Суд в России арестовал ценные бумаги VTB Europe на сумму более 80,7 млн евро

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках иска ВТБ наложил арест на ценные бумаги бывшей «дочки» VTB Bank Europe на сумму более 80,7 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги VTB Europe, в том числе находящиеся на счете депо VTB Europe, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более €80,7 млн», – отметили в пресс-службе.

Там добавили, что ВТБ удовлетворен решением суда. Поводом для иска стала задолженность европейской «дочки» по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов). В банке подчеркнули, что продолжат добиваться взыскания задолженности в полном объеме.

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ВТБ требует взыскать с VTB Bank Europe 112,6 млн евро (около 11,6 млрд руб.). 14 сентября суд в качестве обеспечительной меры арестовал активы, которые находятся на счету VTB Bank Europe в депозитарии ВТБ. Кроме того, суд наложил арест на все ценные бумаги на счетах депо в иных депозитариях в пределах размера иска ВТБ (112,6 млн евро). Следующее заседание назначено на 8 ноября.

В апреле 2022 г. ВТБ потерял контроль над VTB Bank Europe, которая базируется во Франкфурте-на-Майне. Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило VTB Bank Europe следовать указаниям материнской компании, также ВТБ потерял право распоряжаться его финансовыми активами и другими ресурсами. ВТБ не раскрыл ущерб от потери «дочки», но в апреле 2023 г. стало известно, что в совокупности 209 млрд руб. убытков пришлось на франкфуртское отделение VTB Bank Europe и лондонский VTB Capital.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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