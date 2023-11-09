Минсельхоз РФ поддержал идею онлайн-продажи алкоголя

В октябре Роспотребнадзор не поддержал идею онлайн-торговли спиртным, объясняя это множеством сопутствующих рисков, в том числе отравления суррогатными алкоголем и увеличения объемов потребления. Против легализации выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», Auchan, «Ленту» и др.). Там предполагают, что продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации».