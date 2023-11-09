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Бизнес

Минсельхоз РФ поддержал идею онлайн-продажи алкоголя

Ведомости

Минсельхоз РФ выступил за разрешение онлайн-торговли алкогольными напитками. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на втором Российском винодельческом форуме.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя) через «Почту России», – сказала Афонина (цитата по ТАСС).

В октябре Роспотребнадзор не поддержал идею онлайн-торговли спиртным, объясняя это множеством сопутствующих рисков, в том числе отравления суррогатными алкоголем и увеличения объемов потребления. Против легализации выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», Auchan, «Ленту» и др.). Там предполагают, что продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации».

За легализацию онлайн-продаж ранее выступали Минпромторг и Минфин. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, необходимо наводить порядок и установить контроль за торговлей спиртным в сети. Объем рынка нелегальных интернет-продаж алкогольной продукции в России оценивается в 30 млрд руб., это около 100 млн бутылок ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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