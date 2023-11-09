Минсельхоз РФ поддержал идею онлайн-продажи алкоголя
Минсельхоз РФ выступил за разрешение онлайн-торговли алкогольными напитками. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина на втором Российском винодельческом форуме.
«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению (продажи алкоголя) через «Почту России», – сказала Афонина (цитата по ТАСС).
В октябре Роспотребнадзор не поддержал идею онлайн-торговли спиртным, объясняя это множеством сопутствующих рисков, в том числе отравления суррогатными алкоголем и увеличения объемов потребления. Против легализации выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», Auchan, «Ленту» и др.). Там предполагают, что продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации».
За легализацию онлайн-продаж ранее выступали Минпромторг и Минфин. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, необходимо наводить порядок и установить контроль за торговлей спиртным в сети. Объем рынка нелегальных интернет-продаж алкогольной продукции в России оценивается в 30 млрд руб., это около 100 млн бутылок ежегодно.