Роспотребнадзор выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем
Роспотребнадзор не поддерживает инициативы, касающиеся легализации онлайн-торговли алкоголем. Об этом заявил начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков на заседании межфракционной рабочей группы в Госдуме.
«Хочу сказать, что позиция Роспотребнадзора достаточно ясная и четкая – мы не поддерживаем инициативы, которые касаются разрешения на онлайн-торговлю алкогольной продукцией», – рассказал он (цитата по ТАСС).
Чиновник пояснил, что в России в случае легализации онлайн-продажи спиртного могут массово происходить случаи не соответствия полученного товара заказу. «А в худшем случае будет являться опасным, суррогатным, со всеми вытекающими отсюда последствиями», – добавил он.
В России с 2022 г. активно обсуждается возможность либерализации торговли спиртным. Первоначально планировалось провести эксперимент с онлайн-продажей российских вин через «Почту России» с осени 2023 г. Правкомиссиия одобрила его проведение с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. Разработкой законопроекта занимался Минфин, весной 2023 г. он был внесен в Госдуму, но в середине июня стало известно, что обсуждение законопроекта в парламенте приостановлено.
Тогда же в ГД был внесен законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-торговли. Разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование. При этом пользователь должен будет подтвердить свой возраст через учетную запись в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также во время получения алкоголя – с помощью паспорта или QR-кода о проведенной идентификации.
В Минпромторге поддержали идею законопроекта, но против легализации онлайн-торговли алкоголем выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет X5 Group, «Магнит», Auchan, «Лента» и др.). АКОРТ предполагает, что продажи алкоголя в интернете остаются «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и его легализация создает риски для потребителей.