Роспотребнадзор выступил против легализации онлайн-торговли алкоголем

Тогда же в ГД был внесен законопроект сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-торговли. Разрешение будет действовать только в том случае, если продавец включен в реестр лиц, владеющих сайтами по дистанционной розничной продаже алкоголя. Вести такой реестр будет Росалкорегулирование. При этом пользователь должен будет подтвердить свой возраст через учетную запись в «Единой системе идентификации и аутентификации» (ЕСИА), а также во время получения алкоголя – с помощью паспорта или QR-кода о проведенной идентификации.