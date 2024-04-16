«Норникель» предупредил о возможных сбоях на рынках металлов из-за санкций

12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Американским и британским компаниям также запретили оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа.