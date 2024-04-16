«Норникель» предупредил о возможных сбоях на рынках металлов из-за санкций
Санкции США и Великобритании на импорт из России алюминия, меди и никеля повысят риск сбоев в работе рынков, поскольку снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок, сообщил представитель металлургической компании «Норникель».
«Норникель» сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру», – заявили в компании.
Отмечается, что «Норникель» продолжит выполнять все существующие контрактные обязательства перед клиентами, несмотря на возникающие в последнее время сложности.
Акции российских металлургических компаний «Русала» и «Норникеля» подешевели в ходе торгов 15 апреля.
12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Американским и британским компаниям также запретили оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа.
При этом алюминий и никель на Лондонской бирже металлов (LME) подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно. Как отмечает Bloomberg, это реакция трейдеров на новые санкции США и Великобритании.