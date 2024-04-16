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«Норникель» предупредил о возможных сбоях на рынках металлов из-за санкций

Ведомости

Санкции США и Великобритании на импорт из России алюминия, меди и никеля повысят риск сбоев в работе рынков, поскольку снизится ликвидность металлов и вырастет стоимость финансирования важнейших промышленных цепочек поставок, сообщил представитель металлургической компании «Норникель».

«Норникель» сожалеет о принятом решении, поскольку оно усугубит ценовую неустойчивость, повысит неопределенность в цепочке поставок и спровоцирует рост конечной цены, что отрицательно скажется на потребителях этих металлов по всему миру», – заявили в компании.

Отмечается, что «Норникель» продолжит выполнять все существующие контрактные обязательства перед клиентами, несмотря на возникающие в последнее время сложности.

Акции российских металлургических компаний «Русала» и «Норникеля» подешевели в ходе торгов 15 апреля.

12 апреля США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в России 13 апреля и позже. Американским и британским компаниям также запретили оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами. Ограничения коснутся таких площадок как Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа.

При этом алюминий и никель на  Лондонской бирже металлов (LME) подорожали на 9,4% и 8,8% соответственно. Как отмечает Bloomberg, это реакция трейдеров на новые санкции США и Великобритании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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