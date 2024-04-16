UC Rusal предложила меры поддержки заводов цветной металлургии

UC Rusal предложила меры поддержки заводов цветной металлургииСреди них закупка продукции в Росрезерв и освобождение от экспортной пошлины
Компания UC Rusal 15 апреля направила в Минпромторг предложения об экстренных мерах поддержки отрасли цветной металлургии на фоне новых санкций со стороны США и Великобритании. Об этом «Ведомостям» рассказали источник, близкий к металлургической компании, и собеседник, знакомый с деталями обращения.
По словам одного из собеседников, UC Rusal для этого предложила провести встречу с представителями отрасли. Основные предложения компании, уточняет он, сводятся к двум мерам поддержки: закупке в Росрезерв государством до половины от всего объема экспорта за 2023 г. по старым ценам (биржевые котировки металла до введения санкций от 12 апреля) и освобождение предприятий цветмета от экспортной пошлины.
Напомним, что государство уже осуществляло закупку алюминия в Росрезерв после введения санкций США против основателя UC Rusal Олега Дерипаски в 2018 г. Тогда на эти цели было выделено 10 млрд руб.
Также UC Rusal, по словам одного из собеседников, заявила о рисках снижения производства на четверть от текущего объема.
Другой источник «Ведомостей» уточнил, что обращение было направлено «в рабочем порядке и пока не формализовано».
Представитель Минпромторга от комментариев отказался.
В UC Rusal на запрос «Ведомостей» не ответили.
При этом днем 15 апреля компания сообщала, что новые ограничения США и Великобритании не повлияют на поставки, доступ к банковской системе, производство и качество продукции компании. «Компания по-прежнему видит большой спрос на российский металл со стороны различных потребителей со всего мира», – указывала компания (цитата по ТАСС). Аналитики БКС также отмечали, что риск дисконта стоимости российских металлов в нынешней ситуации ограничен: при скидке в 1% прибыль «Hорникеля» упадет на $60 млн, UC Rusal – на $80 млн, но рост цен может компенсировать падение прибыли.
По итогам прошлого года выручка UC Rusal по МСФО снизилась почти на 13% до $12,21 млрд, чистая прибыль – в 6,4 раза до $282 млн, скорректированная EBITDA упала в 2,6 раза до $786 млн.
США и Великобритания 12 апреля расширили санкции против российских предприятий цветной металлургии. Соединенные Штаты ввели запрет на прямой импорт алюминия, никеля и меди из России (Великобритания уже не закупала эти металлы с конца прошлого года). Кроме того, под ограничение попала и торговля этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов (LME). Санкции распространяются на продукцию, выпущенную после 13 апреля 2024 г. Одновременно минфин США пояснял, что ввоз цветных металлов из России может быть разрешен «в исключительных случаях».
К марту 2024 г. российский алюминий составлял 91% запасов на складах LME, медь – 62%, никель – 36%, следует из данных биржи. Доли меди и никеля из России на LME в марте выросли на 10% и 1% соответственно к предыдущему месяцу.
Новые санкции США и Великобритании спровоцировали рост стоимости алюминия, никеля и меди и одновременно снижение стоимости акций крупнейших публичных компаний цветной металлургии – UC Rusal и «Норникеля» (туда «Ведомости» также направили запрос).
Так, в ходе торгов на Мосбирже 15 апреля котировки UC Rusal падали на 2,6% до минимума в 41,2 руб. Акции «Норникеля» теряли 1,9%, снижаясь до 161,6 руб. Цены закрытия составили 43 руб. и 162,4 руб. за бумагу соответственно. Цена трехмесячных фьючерсов на медь на LME при этом в течение торгов росла на 1,6% до $9450 за 1 т, на алюминий – на 9,4% до $2708 за 1 т, никель дорожал до $19 251 за 1 т (+8,3%).
UC Rusal является единственным в России производителем первичного алюминия. В 2023 г. холдинг увеличил его выпуск на 0,3% к 2022 г. до 3,85 млн т, следует из отчета компании по МСФО. «Норникель» сообщал, что за прошлый год снизил производство меди на 2% до 425 000 т, никеля – на 5% до 209 000 т. По оценкам руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, Россия экспортирует около 75% выпускаемого алюминия, порядка 85% меди и почти весь объем (95%) никеля.
По данным инвестбанка «Синара», Россия занимает 7% мирового рынка никеля, 7% рынка алюминия и около 3–4% рынка меди. В случае возвращения к госзакупкам металла в выигрыше могут оказаться как государство, так и компании, отмечает аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин. Компаниям не придется снижать производство, сокращать персонал, а государство сможет в дальнейшем реализовать эти запасы металлов по более высоким ценам, поясняет он. Наиболее «действенной и легкореализуемой» мерой поддержки, по его словам, будет отмена экспортной пошлины.
Альтернативой для поставок российских металлов вместо LME и CME, по мнению Смолина, может стать Шанхайская биржа металлов (SHME). Аналитик считает, что новые санкции незначительно отразятся как на «Норникеле», так и на UC Rusal, поскольку обе компании уже переориентировались на рынок Азии и более 80% поставок осуществляют по прямым контрактам в обход биржи. Он уточнил, что сам «Норникель» не торгует на LME, а склады с российским металлом принадлежат трейдерам, не связанным с компанией-производителем.
Старший аналитик «БКС мир инвестиций» Дмитрий Казанков считает, что эффект от санкций будет временным. Но он не исключает повышенной волатильности в ценах на металлы с возможным дефицитом биржевых запасов и краткосрочным ценовым ралли по мере перестройки логистических цепочек российскими экспортерами. «Ведомости» также направили дополнительные вопросы о влиянии санкций Русской медной компании, «Удоканской меди» и УГМК.