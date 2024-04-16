UC Rusal предложила меры поддержки заводов цветной металлургии

Так, в ходе торгов на Мосбирже 15 апреля котировки UC Rusal падали на 2,6% до минимума в 41,2 руб. Акции «Норникеля» теряли 1,9%, снижаясь до 161,6 руб. Цены закрытия составили 43 руб. и 162,4 руб. за бумагу соответственно. Цена трехмесячных фьючерсов на медь на LME при этом в течение торгов росла на 1,6% до $9450 за 1 т, на алюминий – на 9,4% до $2708 за 1 т, никель дорожал до $19 251 за 1 т (+8,3%).