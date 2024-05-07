Индексация цен автомобилей Lada не коснется базовых моделей Granta и Vesta

2 мая «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам апреля 2024 г. продажи автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, это максимум за последние 12 лет. Кроме абсолютного максимума с 2012 г. показатели превысили прошлогодний уровень на 64,8%. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей.