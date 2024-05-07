Индексация цен автомобилей Lada не коснется базовых моделей Granta и Vesta
Индексация цен на автомобили Lada не затронет базовые модели, в том числе базовые Granta и Vesta, заявил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.
«Каких-то моделей эта индексация вообще не коснется, это в первую очередь базовые модели, это относится и к базовым моделям Granta, и к базовым моделям Vesta», – сообщил он (цитата по ТАСС).
Он также отметил, что в зависимости от сложности сборки и санкционных рисков у некоторых моделей индексация будет немного выше.
2 мая «АвтоВАЗ» сообщил, что по итогам апреля 2024 г. продажи автомобилей Lada в России составили 45 551 единицу, это максимум за последние 12 лет. Кроме абсолютного максимума с 2012 г. показатели превысили прошлогодний уровень на 64,8%. Рост продаж при этом составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 г. – за четыре месяца официальные дилеры Lada реализовали 137 114 автомобилей.
16 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что «АвтоВАЗ» попросил Минпром вернуть легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в госпрограмму льготного лизинга. План продаж «АвтоВАЗа» на 2024 г. составляет 511 000 автомобилей, но его выполнение возможно при использовании механизмов стимулирования спроса, отмечал президент компании Максим Соколов в письме ведомству.
25 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной поддержке спроса на автомобильном рынке через расширение программы льготного лизинга.