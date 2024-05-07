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Суд отклонил апелляции экс-владельцев ЧЭМК на передачу заводов государству

Ведомости

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил апелляционные жалобы быших владельцев промышленной группы на базе АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО «Компания Эталон» на решение Арбитражного суда Свердловской области об изъятии в пользу государства акций АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ о конфискации трех предприятий ЧЭМК на основании незаконности приватизации в 1990-е гг. По версии ведомства, в 1990-е гг. активы предприятий были выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности страны.

13 марта единственным владельцем 100% уставного капитала ЧЭМК стала Российская Федерация в лице Росимущества. Сведения о его новом учредителе были внесены в ЕГРЮЛ. Уставный капитал ЧЭМК составляет более 11,9 млрд руб.

27 марта семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Юрия и Людмилы Антиповых и АО «Компания «Эталон» на передачу государству заводов группы.

14 марта пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области сообщила, что Генеральная прокуратура России потребовала взыскать с экс-владельцев ЧЭМК Юрия, Людмилы и Михаила Антиповых, Александра, Людмилы Аристовых, Елены, Александра Кретовых и двух компаний – АО «Компания "Эталон"» и ООО «Группа компаний Ариант» свыше 25,8 млрд руб. в пользу государства (28 марта сумма увеличилась до 105 млрд руб.). В счет суммы ведомство потребовало взыскать в пользу государства 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», принадлежавших группе компаний «Ариант». Также ведомство потребовало взыскать принадлежащие АО «Компания «Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод». 5 апреля Арбитражный суд Челябинска удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. 3 мая «Кубань-Вино» и Агрофирма «Южная» подали апелляционные жалобы на решение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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