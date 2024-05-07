Суд отклонил апелляции экс-владельцев ЧЭМК на передачу заводов государству

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отклонил апелляционные жалобы быших владельцев промышленной группы на базе АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Людмилы и Юрия Антиповых, а также АО «Компания Эталон» на решение Арбитражного суда Свердловской области об изъятии в пользу государства акций АО «ЧЭМК», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.