Мишустин: Россия не будет вводить ограничения для иностранных компаний

«<...> Несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в Россию с новыми проектами. Равно как мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках», – подчеркнул он.