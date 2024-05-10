Мишустин: Россия не будет вводить ограничения для иностранных компаний
Россия не будет вводить ограничения на работу в стране иностранных предпринимателей, равно как не будет ограничивать работу российских компаний в других странах, заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.
«<...> Несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в Россию с новыми проектами. Равно как мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках», – подчеркнул он.
По словам Мишустина, правительство делает акцент на взаимодействии с дружественными странами – в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС.
«Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты», – сказал и. о. премьер-министра.
Он также заявил, что основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет послание президента Федеральному собранию, и выделил шесть основных направлений работы кабмина.
Кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра 10 мая представили во время пленарного заседания Госдумы. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина для него «простая задача». Он неоднократно выступал с ежегодными отчетами правительства, а согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. Также Минх напомнил, что 6 мая президент дал высокую оценку работе правительства.
До этого в Госдуму его кандидатуру внес в ночь с 9 на 10 мая президент Владимир Путин. После инаугурации президента 7 мая все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанности. После утверждения премьера в течение нескольких дней пройдет утверждение вице-премьеров и остальных гражданских министров в Госдуме и назначение президентом силового блока после консультаций с Советом Федерации.