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Мишустин: Россия не будет вводить ограничения для иностранных компаний

Ведомости

Россия не будет вводить ограничения на работу в стране иностранных предпринимателей, равно как не будет ограничивать работу российских компаний в других странах, заявил и. о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

«<...> Несмотря на продолжающееся давление на нашу страну, мы не планируем вводить какие-либо ограничения для тех зарубежных предпринимателей, которые хотят и дальше работать у нас или планируют прийти в Россию с новыми проектами. Равно как мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках», – подчеркнул он.

По словам Мишустина, правительство делает акцент на взаимодействии с дружественными странами – в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС.

«Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты», – сказал и. о. премьер-министра.

Он также заявил, что основой работы правительства в ближайшие шесть лет станет послание президента Федеральному собранию, и выделил шесть основных направлений работы кабмина.

Кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра 10 мая представили во время пленарного заседания Госдумы. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что говорить о кандидатуре Мишустина для него «простая задача». Он неоднократно выступал с ежегодными отчетами правительства, а согласно последнему отчету, который был опубликован три месяца назад, все без исключения фракции поддержали деятельность правительства. Также Минх напомнил, что 6 мая президент дал высокую оценку работе правительства.

До этого в Госдуму его кандидатуру внес в ночь с 9 на 10 мая президент Владимир Путин. После инаугурации президента 7 мая все члены правительства работают в статусе исполняющих обязанности. После утверждения премьера в течение нескольких дней пройдет утверждение вице-премьеров и остальных гражданских министров в Госдуме и назначение президентом силового блока после консультаций с Советом Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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