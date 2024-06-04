Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу
Турция начала экспортировать природный газ в Болгарию, Венгрию и Румынию. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.
«Мы находимся на пороге большого прорыва в достижении нашей цели стать центром торговли природным газом. BOTAS начал экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Таким образом, мы впервые экспортируем природный газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями», – сказал турецкий лидер.
В том же заявлении Эрдоган упомянул, что строительство первого реактора АЭС «Аккую» завершено на 90%. В реакторе начали проводиться механические испытания.
Турция заявила о планах экспортировать в Европу часть газа, добываемого на шельфовом месторождении Сакарья в Черном море. Добыча газа на месторождении запущена 20 апреля 2023 г.