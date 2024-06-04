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Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу

Ведомости

Турция начала экспортировать природный газ в Болгарию, Венгрию и Румынию. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

«Мы находимся на пороге большого прорыва в достижении нашей цели стать центром торговли природным газом. BOTAS начал экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Таким образом, мы впервые экспортируем природный газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями», – сказал турецкий лидер.

В том же заявлении Эрдоган упомянул, что строительство первого реактора АЭС «Аккую» завершено на 90%. В реакторе начали проводиться механические испытания. 

Турция заявила о планах экспортировать в Европу часть газа, добываемого на шельфовом месторождении Сакарья в Черном море. Добыча газа на месторождении запущена 20 апреля 2023 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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