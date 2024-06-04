Турция впервые начала экспортировать природный газ в Европу

«Мы находимся на пороге большого прорыва в достижении нашей цели стать центром торговли природным газом. BOTAS начал экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Таким образом, мы впервые экспортируем природный газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями», – сказал турецкий лидер.