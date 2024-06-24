Суд в Москве взыскал с бывшей британской «дочки» Сбербанка 11,9 млрд рублей

Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. Teneo обратилось с таким предложением в управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании еще в сентябре 2022 г., отрицательный ответ пришел спустя почти год.