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Суд в Москве взыскал с бывшей британской «дочки» Сбербанка 11,9 млрд рублей

Ведомости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд руб. к британскому подразделению Sberbank CIB (UK), контроль над которым российский банк потерял из-за санкций. Об свидетельствуют данные в картотеке судебных дел.

«Иск удовлетворить полностью», – сказано в карточке дела.

Суд обязал бывшую британскую «дочку» выплатить «Сберу» задолженность по ссудам, выданным в евро, фунтах стерлингов, канадских долларах и рублях, а также проценты по ним и неустойку. Согласно решению суда, выплата должна быть произведена в рублях «по курсу Банка России на день платежа», пишет РБК

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Иск поступил в суд 22 марта 2024 г. Сбербанк требовал взыскать со Sberbank CIB задолженность по сделкам, заключенным 28 февраля 2022 г. Тогда российский банк предоставил британской «дочке» кредиты, а уже 1 марта Великобритания ввела блокирующие санкции против «Сбера» на фоне начала спецоперации России на Украине.

По данным Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление Sberbank CIB, совокупные требования Сбербанка к Sberbank CIB составляют $284 млн. На счетах британская «дочка» держала в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн. 

Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. Teneo обратилось с таким предложением в управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании еще в сентябре 2022 г., отрицательный ответ пришел спустя почти год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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