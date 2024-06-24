Суд в Москве взыскал с бывшей британской «дочки» Сбербанка 11,9 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка на 11,9 млрд руб. к британскому подразделению Sberbank CIB (UK), контроль над которым российский банк потерял из-за санкций. Об свидетельствуют данные в картотеке судебных дел.
«Иск удовлетворить полностью», – сказано в карточке дела.
Решение может быть обжаловано в течение месяца.
Иск поступил в суд 22 марта 2024 г. Сбербанк требовал взыскать со Sberbank CIB задолженность по сделкам, заключенным 28 февраля 2022 г. Тогда российский банк предоставил британской «дочке» кредиты, а уже 1 марта Великобритания ввела блокирующие санкции против «Сбера» на фоне начала спецоперации России на Украине.
По данным Teneo Financial Advisory, к которой перешло управление Sberbank CIB, совокупные требования Сбербанка к Sberbank CIB составляют $284 млн. На счетах британская «дочка» держала в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн.
Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. Teneo обратилось с таким предложением в управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании еще в сентябре 2022 г., отрицательный ответ пришел спустя почти год.