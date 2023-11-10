Лондон запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки»

Как говорится в документе, британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн. Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. С таким предложением британское подразделение обратилось еще в сентябре 2022 г., но ответ получило спустя почти год в августе 2023 г. В компании резюмировали, что остающиеся на счетах в «Сбере» средства остаются заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов.