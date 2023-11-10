Лондон запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки»
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании запретило проведение сделки между «Сбером» и его бывшей «дочкой» Sberbank CIB, контроль над которой российский банк потерял из-за санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Teneo Financial Advisory, к которой и перешло управление Sberbank CIB.
Как говорится в документе, британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн. Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. С таким предложением британское подразделение обратилось еще в сентябре 2022 г., но ответ получило спустя почти год в августе 2023 г. В компании резюмировали, что остающиеся на счетах в «Сбере» средства остаются заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов.
По оценкам опрошенных РБК экспертов, такое решение OFSI было ожидаемым. Как объяснил партнер BGP Litigation Сергей Гландин, по логике регулятора, согласование возаимозачета привело бы к обогащению находящегося под санкциями банка. При этом партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что решение еще можно оспорить в суде.
Великобритания ввела санкции против Сбербанка 1 марта 2022 г. после начала спецоперации РФ на Украине. 24 марта под ограничения попал и глава банка Герман Греф.