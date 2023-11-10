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Финансы

Лондон запретил обмен активами «Сбера» и его бывшей «дочки»

Ведомости

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании запретило проведение сделки между «Сбером» и его бывшей «дочкой» Sberbank CIB, контроль над которой российский банк потерял из-за санкций. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет Teneo Financial Advisory, к которой и перешло управление Sberbank CIB.

Как говорится в документе, британская «дочка» держала на счетах в Сбербанке $107 млн, а ее чистые обязательства перед бывшей материнской структурой оцениваются в $95 млн. Стороны обсуждали вариант взаимозачета активов, при котором обязательства Sberbank CIB были бы погашены за счет ее денег на счетах в РФ. С таким предложением британское подразделение обратилось еще в сентябре 2022 г., но ответ получило спустя почти год в августе 2023 г. В компании резюмировали, что остающиеся на счетах в «Сбере» средства остаются заблокированными и недоступными для необеспеченных кредиторов.

По оценкам опрошенных РБК экспертов, такое решение OFSI было ожидаемым. Как объяснил партнер BGP Litigation Сергей Гландин, по логике регулятора, согласование возаимозачета привело бы к обогащению находящегося под санкциями банка. При этом партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что решение еще можно оспорить в суде.

Великобритания ввела санкции против Сбербанка 1 марта 2022 г. после начала спецоперации РФ на Украине. 24 марта под ограничения попал и глава банка Герман Греф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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