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На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС

Ведомости

Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Ивано-Франковской области Украины, не подлежит восстановлению после обстрелов. Об этом заявила глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс».

По ее словам, объект был неоднократно атакован, что стало причиной сильных разрушений.

ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Ее установленная мощность составляла 2334 МВт. В качестве основного топлива применялся уголь украинских угольных бассейнов, а вспомогательного – природный газ и мазут. ТЭС работала с мая 1965 г.

Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. В октябре того же года Минобороны РФ сообщило, что Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики соседнего государства в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российский энергетической инфраструктуре.

В дальнейшем Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по критической инфраструктуре противника. В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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