На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС

Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. В октябре того же года Минобороны РФ сообщило, что Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики соседнего государства в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российский энергетической инфраструктуре.