На Украине заявили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС
Бурштынская тепловая электростанция (ТЭС), расположенная в Ивано-Франковской области Украины, не подлежит восстановлению после обстрелов. Об этом заявила глава областной военной администрации (ОВА) Светлана Онищук в эфире радио «Западный полюс».
По ее словам, объект был неоднократно атакован, что стало причиной сильных разрушений.
ТЭС находится на пересечении линий электропередачи, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Ее установленная мощность составляла 2334 МВт. В качестве основного топлива применялся уголь украинских угольных бассейнов, а вспомогательного – природный газ и мазут. ТЭС работала с мая 1965 г.
Российская специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. В октябре того же года Минобороны РФ сообщило, что Вооруженными силами нанесен массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики соседнего государства в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российский энергетической инфраструктуре.
В дальнейшем Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по критической инфраструктуре противника. В начале июня «Укрэнерго» сообщило об экстренных отключениях электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей из-за тяжелой ситуации с энергосистемой.