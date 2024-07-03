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Поставки нефти Urals в Индию достигли рекордных значений в июне

Ведомости

В июне поставки российской нефти марки Urals в Индию составили 1,6 млн барр./сутки, обновив исторический максимум. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор аналитической компании Kpler.

Показатель на 13% больше, чем был в аналогичном периоде 2023 г. Рост к маю составил 2,2%.

Общий объем поставок российской нефти в Индию в июне достиг 2,13 млн барр./сутки – это второй по величине исторический результат. Отмечается, что объем эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта.

25 июня The Tribune сообщало, что 8 июля премьер-министра Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки.

20 июня сообщалось, что с января по май поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). Стоимость поставок составила $27,8 млрд (+21% год к году). Доля нефти занимает половину стоимости всего российского экспорта в Китай.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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