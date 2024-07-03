Поставки нефти Urals в Индию достигли рекордных значений в июне

20 июня сообщалось, что с января по май поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). Стоимость поставок составила $27,8 млрд (+21% год к году). Доля нефти занимает половину стоимости всего российского экспорта в Китай.