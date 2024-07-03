Поставки нефти Urals в Индию достигли рекордных значений в июне
Показатель на 13% больше, чем был в аналогичном периоде 2023 г. Рост к маю составил 2,2%.
Общий объем поставок российской нефти в Индию в июне достиг 2,13 млн барр./сутки – это второй по величине исторический результат. Отмечается, что объем эквивалентен отгрузке трех танкеров Aframax в день и составляет 45% всего индийского импорта.
25 июня The Tribune сообщало, что 8 июля премьер-министра Индии Нарендра Моди совершит однодневную поездку в Москву. По информации издания, поездка имеет большое значение, так как это будет отдельный визит, не приуроченный к саммиту БРИКС в Казани в октябре. 2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что визит Моди в Россию находится в финальной стадии подготовки.
20 июня сообщалось, что с января по май поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). Стоимость поставок составила $27,8 млрд (+21% год к году). Доля нефти занимает половину стоимости всего российского экспорта в Китай.