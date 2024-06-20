Поставки нефти из России в Китай выросли на 11%
В январе – мае поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Стоимость поставленного топлива составила $27,8 млрд (+21% год к году). Доля нефти занимает половину стоимости всего российского экспорта в Китай. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Следом за ней идут Саудовская Аравия (33,6 млн т за $21,1 млрд) и Ирак (26,2 млн т за $15,6 млрд).
При этом в мае поставки нефти из РФ в Китай сократились на 4% относительно апреля – до 8,91 млн т.
Объем торговли между Россией и Китаем с января по май достиг $68,5 млн (+6,1 год к году). Китай поставил в РФ товаров на $29,6 млн (+1,1%), импорт из РФ составил $38,8 млн (+10,3%).
В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. Страны, в частности, договорились продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере.
Президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. называл энергетику одним из ключевых векторов сотрудничества РФ и Китая. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.