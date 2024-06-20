Поставки нефти из России в Китай выросли на 11%

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. называл энергетику одним из ключевых векторов сотрудничества РФ и Китая. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.