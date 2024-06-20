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Поставки нефти из России в Китай выросли на 11%

Ведомости

В январе – мае поставки российской нефти в Китай выросли до 46,7 млн т (на 11% год к году). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость поставленного топлива составила $27,8 млрд (+21% год к году). Доля нефти занимает половину стоимости всего российского экспорта в Китай. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в КНР. Следом за ней идут Саудовская Аравия (33,6 млн т за $21,1 млрд) и Ирак (26,2 млн т за $15,6 млрд).

При этом в мае поставки нефти из РФ в Китай сократились на 4% относительно апреля – до 8,91 млн т.

Объем торговли между Россией и Китаем с января по май достиг $68,5 млн (+6,1 год к году). Китай поставил в РФ товаров на $29,6 млн (+1,1%), импорт из РФ составил $38,8 млн (+10,3%).

В мае президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине подписали совместное заявление об углублении партнерства двух стран. Страны, в частности, договорились продолжать укреплять российско-китайское стратегическое партнерство в энергетической сфере.

Президент России Владимир Путин в октябре 2023 г. называл энергетику одним из ключевых векторов сотрудничества РФ и Китая. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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