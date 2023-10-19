Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

Одной из ключевых сфер сотрудничества двух стран Путин назвал энергетику. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.