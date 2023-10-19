Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня
Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться», – отметил он.
Одной из ключевых сфер сотрудничества двух стран Путин назвал энергетику. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.
Путин находился с официальным визитом в Китае 17-18 октября. Российский лидер принял участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других лидеров, участвовавших в форуме. В ходе пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что угрозы безопасности в мире укрепляют российско-китайские отношения.