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Путин: отношения России и Китая достигли беспрецедентно высокого уровня

Ведомости

Отношения между Москвой и Пекином достигли беспрецедентно высокого уровня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям V Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигли беспрецедентно высокого уровня и продолжают динамично развиваться», – отметил он.

Одной из ключевых сфер сотрудничества двух стран Путин назвал энергетику. По его словам, взаимодействие России и Китая по этим вопросам становится «все более активным и многоплановым». В частности, Москва и Пекин реализуют проекты в нефтегазовом секторе и в сфере мирного атома, а также наблюдается рост поставок российских энергоресурсов в Китай, добавил президент.

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Путин находился с официальным визитом в Китае 17-18 октября. Российский лидер принял участие в III Международном форуме «Один пояс – один путь», а также провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом других лидеров, участвовавших в форуме. В ходе пресс-конференции в Пекине Путин заявил, что угрозы безопасности в мире укрепляют российско-китайские отношения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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