Магазины в РФ могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

В начале года «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Представители «Яндекс маркета», Wildberries, Ozon и «Мегамаркета» сообщали, что на площадках в 2023 г. было продано в среднем в 1,6–2 раза больше проигрывателей. Абсолютные цифры представители маркетплейсов раскрыть отказались.