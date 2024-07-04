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Магазины в РФ могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС

Ведомости

Российские магазины могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за 14-го пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, сообщает «Коммерсантъ».

«Запрет распространяется в том числе и на ввоз в целях личного использования, исключения составляют лишь консульские и дипломатические миссии», – пояснил партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин.

Газета сообщает, что пользователи соцсетей начали сообщать о получении уведомлений от магазинов о приостановке продаж зарубежных пластинок. Санкции затронут и российских музыкантов, которые заказывали выпуски своих альбомов на виниле в Европе, отмечает «Коммерсантъ».

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Эта мера также предусматривает ответственность европейских компаний за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения. Принятый пакет не предполагает прямого запрета на ввоз пластинок в Россию, но винил как материал подпадает под статью о секторальных санкциях.

В начале года «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Представители «Яндекс маркета», Wildberries, Ozon и «Мегамаркета» сообщали, что на площадках в 2023 г. было продано в среднем в 1,6–2 раза больше проигрывателей. Абсолютные цифры представители маркетплейсов раскрыть отказались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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