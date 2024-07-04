Магазины в РФ могут остановить продажу виниловых пластинок из-за санкций ЕС
Российские магазины могут остановить продажу зарубежных виниловых пластинок из-за 14-го пакета санкций Евросоюза, который запрещает экспорт в РФ винила, его производных и полимеров, сообщает «Коммерсантъ».
«Запрет распространяется в том числе и на ввоз в целях личного использования, исключения составляют лишь консульские и дипломатические миссии», – пояснил партнер адвокатского бюро BGP Litigation Сергей Гландин.
Газета сообщает, что пользователи соцсетей начали сообщать о получении уведомлений от магазинов о приостановке продаж зарубежных пластинок. Санкции затронут и российских музыкантов, которые заказывали выпуски своих альбомов на виниле в Европе, отмечает «Коммерсантъ».
24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций против России, направленный против энергетического, финансового и торгового секторов. Эта мера также предусматривает ответственность европейских компаний за то, чтобы их дочерние предприятия в третьих странах не обходили ограничения. Принятый пакет не предполагает прямого запрета на ввоз пластинок в Россию, но винил как материал подпадает под статью о секторальных санкциях.
В начале года «Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что спрос на виниловые проигрыватели и пластинки растет на протяжении нескольких лет по всему миру. Представители «Яндекс маркета», Wildberries, Ozon и «Мегамаркета» сообщали, что на площадках в 2023 г. было продано в среднем в 1,6–2 раза больше проигрывателей. Абсолютные цифры представители маркетплейсов раскрыть отказались.