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«Русхимальянс» подал иск в суд к Refinitiv

Ведомости

«Русхимальянс» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к американо-британской консалтинговой компании Refinitiv, следует из картотеки арбитражных дел.

Российская компания намерена взыскать Refinitiv чуть больше 650 000 руб. По данным базы данных СПАРК, на которые ссылается ТАСС, иск относится к категории «Услуги – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».

Refinitiv Limited является поставщиком данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков.

«Русхимальянс» – оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги. Летом 2021 г. «Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренессанс хэви индастрис» заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакса», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.

После начала конфликта на Украине Linde заявила, что не будет возобновлять работу в РФ. В ответ на это «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Российская компания намерена взыскать 105,5 млрд руб. В июне суд наложил арест на активы «дочек» Linde в России по иску «Русхимальянса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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