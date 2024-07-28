«Русхимальянс» подал иск в суд к Refinitiv

После начала конфликта на Украине Linde заявила, что не будет возобновлять работу в РФ. В ответ на это «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Российская компания намерена взыскать 105,5 млрд руб. В июне суд наложил арест на активы «дочек» Linde в России по иску «Русхимальянса».