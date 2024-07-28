«Русхимальянс» подал иск в суд к Refinitiv
«Русхимальянс» подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к американо-британской консалтинговой компании Refinitiv, следует из картотеки арбитражных дел.
Российская компания намерена взыскать Refinitiv чуть больше 650 000 руб. По данным базы данных СПАРК, на которые ссылается ТАСС, иск относится к категории «Услуги – неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств».
Refinitiv Limited является поставщиком данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков.
«Русхимальянс» – оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги. Летом 2021 г. «Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренессанс хэви индастрис» заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакса», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.
После начала конфликта на Украине Linde заявила, что не будет возобновлять работу в РФ. В ответ на это «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Российская компания намерена взыскать 105,5 млрд руб. В июне суд наложил арест на активы «дочек» Linde в России по иску «Русхимальянса».