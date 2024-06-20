Суд арестовал активы «дочек» Linde по иску «Русхимальянса»
Арбитражный суд наложил арест на активы «дочек» Linde в России по иску «Русхимальянса», следует из картотеки суда.
«Русхимальянс» обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к компании Linde и попросил взыскать задолженность в размере более 746 млн евро и 30,71 млрд руб.
В рамках этой суммы суд наложил арест на ценные бумаги, недвижимостб, денежные средства и доли на имя Linde UK Holdings No.2 Limited и Linde Holdings Netherlands No.3 B.V. Он также принял решение запретить этим дочерним компаниям совершать сделки и другие юридические действия, которые направлены на переход корпоративных и имущественных прав по активам.
Летом 2021 г. «Русхимальянс», консорциум Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. После начала военного конфликта на Украине глава Linde Санджива Ламба заявил, что компания не возобновит работу в России. «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд.