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Российский суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к UniCredit на 448 млн евро

Ведомости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» к итальянскому банку UniCredit о погашении долга по банковским гарантиям и выплате неустойки на общую сумму 448,2 млн евро, следует из картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», – написано в карточке дела.

«Русхимальянс» обратился в суд в августе прошлого года. Компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» (UniCredit Bank AG) 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».

«Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» летом 2021 г. заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакса», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.

После начала конфликта на Украине глава Linde заявила, что не будет возобновлять работу в РФ. В ответ на это «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Российская компания намерена взыскать 105,5 млрд руб.

«Русхимальянс» – оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги. Компания принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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