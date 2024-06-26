Российский суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к UniCredit на 448 млн евро

«Русхимальянс» обратился в суд в августе прошлого года. Компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» (UniCredit Bank AG) 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».