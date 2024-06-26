Российский суд удовлетворил иск «Русхимальянса» к UniCredit на 448 млн евро
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» к итальянскому банку UniCredit о погашении долга по банковским гарантиям и выплате неустойки на общую сумму 448,2 млн евро, следует из картотеки арбитражных дел.
«Иск удовлетворить полностью», – написано в карточке дела.
«Русхимальянс» обратился в суд в августе прошлого года. Компания требовала взыскать с «ЮниКредит Банка» (UniCredit Bank AG) 443,77 млн евро задолженности по банковским гарантиям и неустойку согласно контракту с немецкой инжиниринговой компанией Linde. Истец настаивал на аресте ценных бумаг и денежных средств, недвижимого имущества, а также аресте 100% долей ООО «ЮниКредит Лизинг» и ООО «ЮниКредит Гарант».
«Русхимальянс», консорциум Linde и строительный холдинг ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» летом 2021 г. заключили контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Согласно условиям соглашения, немецкая компания должна была произвести проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. По данным «Интерфакса», общая цена контракта составляла 5,9 млрд евро, из которых «Русхимальянс» заплатил Linde 1,024 млрд евро.
После начала конфликта на Украине глава Linde заявила, что не будет возобновлять работу в РФ. В ответ на это «Русхимальянс» расторг подписанный контракт и обратился в суд. Российская компания намерена взыскать 105,5 млрд руб.
«Русхимальянс» – оператор комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги. Компания принадлежит «Газпрому» и «Русгаздобыче».