Ozon нарастил оборот на 70% во II квартале 2024 года
Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, во II квартале 2024 г. вырос до 633,2 млрд руб. – на 70% год к году, несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% в годовом исчислении во II квартале 2023 г.). Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах маркетплейса за II квартал.
Основной причиной роста называется увеличение количества заказов на 60% год к году. Оборот увеличился, несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% год к году во II квартале 2023 г.).
Вместе с тем выручка сегмента E-commerce выросла до 109,7 млрд руб. на 21% год к году на фоне значительного роста рекламной выручки. Согласно отчету, скорректированная EBITDA сегмента снизилась до отрицательного значения в 6,5 млрд руб. Это связано с инфляцией стоимости труда и проведением маркетинговых мероприятий.
Выручка сегмента «Финтех» выросла на 206% год к году до 18,4 млрд руб.
Общая выручка компании выросла на 30% год к году и составила 122,5 млрд руб. Убыток маркетплейса во II квартале 2024 г. составил 28 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года значение равнялось 13,1 млрд руб. Отмечается, что динамика обусловлена преимущественно значительным ростом финансовых расходов и увеличением расходов на амортизацию.