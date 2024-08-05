Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Ozon нарастил оборот на 70% во II квартале 2024 года

Ведомости

Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, во II квартале 2024 г. вырос до 633,2 млрд руб. – на 70% год к году, несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% в годовом исчислении во II квартале 2023 г.). Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах маркетплейса за II квартал.

Основной причиной роста называется увеличение количества заказов на 60% год к году. Оборот увеличился, несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% год к году во II квартале 2023 г.).

Вместе с тем выручка сегмента E-commerce выросла до 109,7 млрд руб. на 21% год к году на фоне значительного роста рекламной выручки. Согласно отчету, скорректированная EBITDA сегмента снизилась до отрицательного значения в 6,5 млрд руб. Это связано с инфляцией стоимости труда и проведением маркетинговых мероприятий.

Выручка сегмента «Финтех» выросла на 206% год к году до 18,4 млрд руб.

Общая выручка компании выросла на 30% год к году и составила 122,5 млрд руб. Убыток маркетплейса во II квартале 2024 г. составил 28 млрд руб. В аналогичном периоде прошлого года значение равнялось 13,1 млрд руб. Отмечается, что динамика обусловлена преимущественно значительным ростом финансовых расходов и увеличением расходов на амортизацию.

В апреле сообщалось, что Ozon увеличил выручку в I квартале 2024 г. на 32% г/г до 122,9 млрд руб. за счет роста выручки от оказания услуг на 39% на фоне растущей монетизации рекламных услуг, а также роста процентной выручки сегмента «Финтех» более чем втрое.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных