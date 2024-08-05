Ozon нарастил оборот на 70% во II квартале 2024 года

Оборот (GMV) Ozon, включая услуги, во II квартале 2024 г. вырос до 633,2 млрд руб. – на 70% год к году, несмотря на эффект высокой базы (рост на уровне 118% в годовом исчислении во II квартале 2023 г.). Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах маркетплейса за II квартал.