В работе сервисов Wildberries и Ozon произошел сбой
На работу Wildberries поступило больше 1300 жалоб из нескольких регионов России. По данным «Сбой.рф», на Ozon поступило гораздо меньше жалоб – 176, но этот показатель все же выше обычного – 10-40 жалоб в день. По обоим маркетплейсам сообщения приходят в основном от пользователей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Возросшее число жалоб на работу сайта и приложения Wildberries подтверждают и данные сервисов Downdetector и Brand Analytics.
В августе сбои также фиксировались в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). По данным Роскомнадзора, причиной неполадок в ряде случаев стала DDоS-атака на российских операторов связи.