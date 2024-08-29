В работе сервисов Wildberries и Ozon произошел сбой

На работу Wildberries поступило больше 1300 жалоб из нескольких регионов России. По данным «Сбой.рф», на Ozon поступило гораздо меньше жалоб – 176, но этот показатель все же выше обычного – 10-40 жалоб в день. По обоим маркетплейсам сообщения приходят в основном от пользователей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.