Кабмин рекомендовал компаниям с госучастием составлять промежуточную отчетность

В июле президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о переезде госкомпаний из Москвы в регионы страны. Компании могут переехать по месту осуществления их основной производственной и операционной деятельности. В поручении также указывается, что при изучении этого вопроса необходимо обратить особое внимание на регионы России, которые расположены в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.