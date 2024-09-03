Кабмин рекомендовал компаниям с госучастием составлять промежуточную отчетность
Правительство России рекомендовало более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В перечень была включена 31 компания. Среди них – «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «Русгидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др. Также кабмин рекомендовал составлять промежуточную отчетность госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
Компаниям рекомендовали начать составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность уже с 2025 г.
В июле президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о переезде госкомпаний из Москвы в регионы страны. Компании могут переехать по месту осуществления их основной производственной и операционной деятельности. В поручении также указывается, что при изучении этого вопроса необходимо обратить особое внимание на регионы России, которые расположены в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
«Ведомости» со ссылкой на приказ министра экономического развития Максима Решетникова писали в мае, что Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России, обозначенных президентом.
Представитель министерства говорил, что документ был представлен бизнесу и общественным организациям на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию при министерстве в апреле этого года.