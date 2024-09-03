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Кабмин рекомендовал компаниям с госучастием составлять промежуточную отчетность

Ведомости

Правительство России рекомендовало более 30 компаниям с госучастием составлять финансовую отчетность за три, шесть и девять месяцев, а не только раз в год. Это следует из распоряжения, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень была включена 31 компания. Среди них – «Газпром», «Алроса», «Ростелеком», «Русгидро», «Аэрофлот», ПАО «Интер РАО ЕЭС», АО «Дом.РФ», АО «Почта России», «Роснано», ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и др. Также кабмин рекомендовал составлять промежуточную отчетность госкорпорации развития ВЭБ.РФ.

Компаниям рекомендовали начать составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность уже с 2025 г.

В июле президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о переезде госкомпаний из Москвы в регионы страны. Компании могут переехать по месту осуществления их основной производственной и операционной деятельности. В поручении также указывается, что при изучении этого вопроса необходимо обратить особое внимание на регионы России, которые расположены в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Ведомости» со ссылкой на приказ министра экономического развития Максима Решетникова писали в мае, что Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России, обозначенных президентом. 

Представитель министерства говорил, что документ был представлен бизнесу и общественным организациям на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию при министерстве в апреле этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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