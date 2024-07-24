Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний в регионы

Минэкономразвития еще в 2019 г. представило проект плана пространственного развития регионов, в котором госкорпорациям и госкомпаниям предлагалось подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации. Путин обратил внимание на идею переноса офисов компаний в регионы во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он заявил, что вопрос требует проработки, заслуживает внимания и поддержки.