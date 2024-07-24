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Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний в регионы

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о переезде государственных компаний из Москвы в регионы страны. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты Российской Федерации», – говорится в поручении.

Компании могут переехать по месту осуществления их основной производственной и операционной деятельности. В поручении также указывается, что при изучении этого вопроса необходимо обратить особое внимание на регионы России, которые расположены в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В качестве срока исполнения поручения указано 1 октября 2024 г.

Минэкономразвития еще в 2019 г. представило проект плана пространственного развития регионов, в котором госкорпорациям и госкомпаниям предлагалось подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации. Путин обратил внимание на идею переноса офисов компаний в регионы во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он заявил, что вопрос требует проработки, заслуживает внимания и поддержки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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