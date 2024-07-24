Путин поручил представить предложения о переезде офисов госкомпаний в регионы
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о переезде государственных компаний из Москвы в регионы страны. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«Представить предложения о поэтапном перемещении государственных корпораций, компаний с государственным участием и входящих в структуры таких корпораций и компаний головных организаций интегрированных структур из Москвы в субъекты Российской Федерации», – говорится в поручении.
Компании могут переехать по месту осуществления их основной производственной и операционной деятельности. В поручении также указывается, что при изучении этого вопроса необходимо обратить особое внимание на регионы России, которые расположены в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. В качестве срока исполнения поручения указано 1 октября 2024 г.
Минэкономразвития еще в 2019 г. представило проект плана пространственного развития регионов, в котором госкорпорациям и госкомпаниям предлагалось подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации. Путин обратил внимание на идею переноса офисов компаний в регионы во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он заявил, что вопрос требует проработки, заслуживает внимания и поддержки.