Путин: идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний заслуживает внимания

В июне 2021 г. Путин допускал, что часть федеральных ведомств, равно как и офисы крупных компаний, сейчас платящих налоги в Москве, можно перенести в регионы. При этом тогда он не согласился с идеей переноса правительства в Сибирь, указав, что это не решит проблем макрорегиона.