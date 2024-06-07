Путин: идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний заслуживает внимания
Президент России Владимир Путин заявил, что идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний заслуживает внимания, но требует доработки. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки», – сказал президент. Примером Путин назвал переезд офиса «Русгидро» в Красноярск.
В июне 2021 г. Путин допускал, что часть федеральных ведомств, равно как и офисы крупных компаний, сейчас платящих налоги в Москве, можно перенести в регионы. При этом тогда он не согласился с идеей переноса правительства в Сибирь, указав, что это не решит проблем макрорегиона.
Власти, эксперты и предприниматели уже предлагали перевести офисы компаний в регионы. Еще в 2013 г. с такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда ее поддерживал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В 2019 г. Минэкономразвития представило проект плана пространственного развития регионов. Госкорпорациям и госкомпаниям предлагалось подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации.