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Путин: идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний заслуживает внимания

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что идея переноса в регионы офисов крупнейших компаний заслуживает внимания, но требует доработки. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы будем укреплять экономические возможности регионов. В этой связи, в том числе в правительстве обсуждаются планы переноса головных структур наших крупнейших корпораций и госкомпаний в субъекты федерации. Идея, безусловно, требует проработки, но заслуживает внимания и поддержки», – сказал президент. Примером Путин назвал переезд офиса «Русгидро» в Красноярск.

В июне 2021 г. Путин допускал, что часть федеральных ведомств, равно как и офисы крупных компаний, сейчас платящих налоги в Москве, можно перенести в регионы. При этом тогда он не согласился с идеей переноса правительства в Сибирь, указав, что это не решит проблем макрорегиона.

Власти, эксперты и предприниматели уже предлагали перевести офисы компаний в регионы. Еще в 2013 г. с такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда ее поддерживал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В 2019 г. Минэкономразвития представило проект плана пространственного развития регионов. Госкорпорациям и госкомпаниям предлагалось подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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