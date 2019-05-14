Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4812 от 15.05.2019 под заголовком: Вон из Москвы

Правительство может предложить госкомпаниям покинуть офисы в Москве и Петербурге

Это часть плана развития регионов Минэкономразвития

Минэкономразвития подготовило проект плана пространственного развития регионов («Ведомости» ознакомились с копией, подлинность подтвердил представитель министерства). Проект был внесен в правительство.

Всего в плане 118 предложений, как развивать регионы. Одно из них предписывает чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации (18 регионов – от Воронежа до Владивостока). Будет ли переезд добровольным – представитель Минэкономразвития не говорит, идея обсуждается.

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Комментарии
Arty
02:46 15.05.2019
Для развития регионов всего лишь нужно предоставлять им больше самостоятельности и изменить распределение налогов ,а не придумывать искусственные нежизнеспособные конструкции.
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